Зеленский прокомментировал очередные атаки России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба 82-й десантно-штурмовой бригады

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшие сутки Украина в очередной раз подверглась массированной атаке беспилотников — противник выпустил почти 90 ударных дронов. Он призвал партнеров укрепить оборонительную мощь Украины и давить на Россию.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Президент заявил, что большинство из дронов удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

"Под ударом были Донецкая область, Киевщина и столица, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепровщина. Среди целей — инфраструктура Украины, наши предприятия. В Павлограде на Днепровщине двое раненых. В Киеве сейчас ликвидируют последствия после российской атаки — повреждена инфраструктура общественного транспорта. Все службы необходимые работают", — сообщил Зеленский.

Тушение пожара в Павлограде. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Зеленский подчеркнул, что удары по гражданским объектам происходят тогда, когда международное сообщество, в частности США, призывает к миру. Он вспомнил позицию президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств и подчеркнул, что Украина согласилась на все предложения для разблокирования дипломатического процесса. В то же время в России, по его словам, этого сигнала не услышали.

"Это означает, что надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности. На столе — масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает", — подытожил Зеленский.

Напомним, на Днепропетровщине раздавались громкие взрывы в ночь на 19 сентября. В Павлограде зафиксировали атаку российских ударных дронов.

Также взрывы раздавались в Киевской области. Известно о падении обломков на нескольких локациях.