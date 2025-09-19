Зеленський прокоментував чергові атаки Росії на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба 82-ї десантно-штурмової бригади

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом минулої доби Україна вкотре зазнала масованої атаки безпілотників — противник випустив майже 90 ударних дронів. Він закликав партнерів зміцнити оборонну міць України та тиснути на Росію.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Президент заявив, що більшість із дронів вдалося знищити силам протиповітряної оборони.

"Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей — інфраструктура України, наші підприємства. У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки — пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють", — повідомив Зеленський.

Гасіння пожежі в Павлограді. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зеленський наголосив, що удари по цивільних об’єктах відбуваються тоді, коли міжнародна спільнота, зокрема США, закликає до миру. Він згадав позицію президента Дональда Трампа щодо необхідності припинення вбивств і підкреслив, що Україна погодилася на всі пропозиції для розблокування дипломатичного процесу. Водночас у Росії, за його словами, цього сигналу не почули.

"Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині лунали гучні вибухи в ніч проти 19 вересня. У Павлограді зафіксували атаку російських ударних дронів.

Також вибухи лунали в Київській області. Відомо про падіння уламків на декількох локаціях.