Росія не припиняє атаки цивільних — Зеленський зробив заяву

Росія не припиняє атаки цивільних — Зеленський зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:39
Зеленський прокоментував чергові атаки Росії на Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба 82-ї десантно-штурмової бригади

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом минулої доби Україна вкотре зазнала масованої атаки безпілотників — противник випустив майже 90 ударних дронів. Він закликав партнерів зміцнити оборонну міць України та тиснути на Росію.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Росія продовжує чинити терор проти цивільних

Президент заявив, що більшість із дронів вдалося знищити силам протиповітряної оборони. 

"Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей — інфраструктура України, наші підприємства. У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки — пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють", — повідомив Зеленський. 

null
Гасіння пожежі в Павлограді. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зеленський наголосив, що удари по цивільних об’єктах відбуваються тоді, коли міжнародна спільнота, зокрема США, закликає до миру. Він згадав позицію президента Дональда Трампа щодо необхідності припинення вбивств і підкреслив, що Україна погодилася на всі пропозиції для розблокування дипломатичного процесу. Водночас у Росії, за його словами, цього сигналу не почули.

"Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає", — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині лунали гучні вибухи в ніч проти 19 вересня. У Павлограді зафіксували атаку російських ударних дронів.

Також вибухи лунали в Київській області. Відомо про падіння уламків на декількох локаціях.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
