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Главная Новости дня Россия не платит своим военным — как Кремль "кидает" на деньги

Россия не платит своим военным — как Кремль "кидает" на деньги

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 11:03
В армии России тысячи военных не получают положенные выплаты — ГУР
Российский военный. Фото: росСМИ

В Южном военном округе вооруженных сил России фиксируется системное недофинансирование личного состава - около 10% российских военнослужащих либо вообще не получают денежного обеспечения, либо получают его частично. Об этом свидетельствуют внутренние документы минобороны РФ, которые получила украинская военная разведка. Проверку проводили в марте-апреле 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Согласно отчетам более 2,5 тысячи военных не получили никаких выплат из-за отсутствия документов, подтверждающих их зачисление на службу. Еще почти 3 тысячи человек остались без денег из-за "отсутствия банковских реквизитов".

Еще более 20 тысяч военных получили значительно меньшие суммы, чем положено, из-за отсутствия необходимых приказов. Также не были оформлены надлежащие выплаты семьям более 2 500 погибших и еще более 2 000 уволенных со службы военнослужащих.

В ГУР обратили внимание, что речь идет лишь об одном из пяти военных округов ВС РФ — ситуация в других может быть еще хуже. Представитель военной разведки Андрей Юсов отметил, что такая масштабная системность недофинансирования может свидетельствовать об умышленной политике мародерства со стороны государства-агрессора, которое рассматривает своих военных как расходный материал.

В ГУР также отмечают, что общая ситуация с выплатами в армии России в 2025 году существенно ухудшилась по сравнению с предыдущими годами.

Напомним, недавно ГУР обнародовала исчерпывающие данные о военнослужащем ВС РФ, который причастен к атаке по Охматдету в 2024 году.

Также добавим, что кроме отсутствия денежного обеспечения, россияне не получают и продовольствия. В ГУР заявили о перехваченном разговоре, где зафиксирован случай каннибализма среди российских военных.

российские войска выплаты кража деньги грабеж ГУР Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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