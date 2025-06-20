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Головна Новини дня На Куп’янському напрямку російський солдат з’їв побратима

На Куп’янському напрямку російський солдат з’їв побратима

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 10:20
ГУР підтвердило канібалізм в російській армії — солдат з’їв побратима
Російські військовослужбовці. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Росіянин їв побратима два тижні

Українська розвідка зафіксувала чергову шокуючу розмову між російськими військовими, яка свідчить про глибоку деградацію морального стану особового складу армії окупанта. У перехопленні йдеться про акт канібалізму, вчинений бійцем 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Розмову оприлюднила пресслужба ГУР

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Росіянин їв побратима два тижні

Як розповідає командир одного з підрозділів цього ж батальйону, насправді зниклий "Фома" не тікав — його вбив "Брелок", інший солдат. Після цього, за словами співрозмовника, "Брелок" протягом двох тижнів поїдав тіло загиблого.

Увага! Відео містить ненормативну лексику та шокуючу інформацію 18+!

У радіоефірі звучить фраза, що "ніхто не тікав — його завалив "брелок", а потім їв". Згодом і самого "брелка" знайшли мертвим.

"Кажуть — двохсотий. Він з’їв напарника. Це так, тобі для роздумів", — коментує інший окупант.

Обидва військовослужбовці перебували у складі одного батальйону, який наразі воює на Куп’янському напрямку, зокрема поблизу населених пунктів Западне та Лиман Перший.

"Канібалізм — черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя — навіть власного", — прокоментували в ГУР. 

Нагадаємо, в ГУР відреагували на заяви Кремля, що в Україні нібито не залишилось російських військовополонених. 

Тим часом моральні цінності в занепаді й серед цивільних росіян. Далеко не всі радіють, коли вони повертаються додому з полону. 

російські війська перехоплення ГУР Росія фронт канібалізм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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