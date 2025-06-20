Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow На Купянском направлении российский солдат съел побратима arrow

На Купянском направлении российский солдат съел побратима

20 июня 2025 10:20
Анастасия Постоенко - Редактор
ГУР подтвердило каннибализм в российской армии — солдат съел побратима
Российские военнослужащие. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинская разведка зафиксировала очередной шокирующий разговор между российскими военными, который свидетельствует о глубокой деградации морального состояния личного состава армии оккупанта. В перехвате говорится об акте каннибализма, совершенном бойцом 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Разговор обнародовала пресс-служба ГУР.

Реклама
Читайте также:

Россиянин ел собрата две недели

Как рассказывает командир одного из подразделений этого же батальона, на самом деле пропавший "Фома" не убегал — его убил "Брелок", другой солдат. После этого, по словам собеседника, "Брелок" в течение двух недель поедал тело погибшего.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и шокирующую информацию 18+!

В радиоэфире звучит фраза, что "никто не убегал - его завалил "брелок", а потом ел". Впоследствии и самого "брелка" нашли мертвым.

"Говорят — двухсотый. Он съел напарника. Это так, тебе для размышлений", — комментирует другой оккупант.

Оба военнослужащих находились в составе одного батальона, который сейчас воюет на Купянском направлении, в частности вблизи населенных пунктов Западное и Лиман Первый.

"Каннибализм - очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни — даже собственной", — прокомментировали в ГУР.

Напомним, в ГУР отреагировали на заявления Кремля, что в Украине якобы не осталось российских военнопленных.

Между тем моральные ценности в упадке и среди гражданских россиян. Далеко не все радуются, когда они возвращаются домой из плена.

российские войска перехват ГУР Россия фронт каннибализм
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации