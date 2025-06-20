ГУР подтвердило каннибализм в российской армии — солдат съел побратима

Российские военнослужащие. Фото: росСМИ

Украинская разведка зафиксировала очередной шокирующий разговор между российскими военными, который свидетельствует о глубокой деградации морального состояния личного состава армии оккупанта. В перехвате говорится об акте каннибализма, совершенном бойцом 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Разговор обнародовала пресс-служба ГУР.

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Как рассказывает командир одного из подразделений этого же батальона, на самом деле пропавший "Фома" не убегал — его убил "Брелок", другой солдат. После этого, по словам собеседника, "Брелок" в течение двух недель поедал тело погибшего.

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В радиоэфире звучит фраза, что "никто не убегал - его завалил "брелок", а потом ел". Впоследствии и самого "брелка" нашли мертвым.

"Говорят — двухсотый. Он съел напарника. Это так, тебе для размышлений", — комментирует другой оккупант.

Оба военнослужащих находились в составе одного батальона, который сейчас воюет на Купянском направлении, в частности вблизи населенных пунктов Западное и Лиман Первый.

"Каннибализм - очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни — даже собственной", — прокомментировали в ГУР.

Напомним, в ГУР отреагировали на заявления Кремля, что в Украине якобы не осталось российских военнопленных.

Между тем моральные ценности в упадке и среди гражданских россиян. Далеко не все радуются, когда они возвращаются домой из плена.