В армії Росії тисячі військових не отримують належні виплати — ГУР

Російський військовий. Фото: росЗМІ

У Південному військовому окрузі збройних сил Росії фіксується системне недофінансування особового складу — приблизно 10% російських військовослужбовців або взагалі не отримують грошового забезпечення, або отримують його частково. Про це свідчать внутрішні документи міноборони РФ, які здобула українська воєнна розвідка. Перевірку проводили в березні-квітні 2025 року.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Згідно із звітами понад 2,5 тисячі військових не отримали жодних виплат через відсутність документів, які б підтверджували їхнє зарахування на службу. Ще майже 3 тисячі осіб залишилися без грошей через "відсутність банківських реквізитів".

Ще більш як 20 тисяч військових отримали значно менші суми, ніж належить, через відсутність необхідних наказів. Також не були оформлені належні виплати родинам понад 2 500 загиблих та ще понад 2 000 звільнених зі служби військовослужбовців.

В ГУР звернули увагу, що йдеться лише про один із п’яти військових округів ЗС РФ — ситуація в інших може бути ще гіршою. Представник воєнної розвідки Андрій Юсов зазначив, що така масштабна системність недофінансування може свідчити про навмисну політику мародерства з боку держави-агресора, яка розглядає своїх військових як розхідний матеріал.

У ГУР також наголошують, що загальна ситуація з виплатами в армії Росії у 2025 році суттєво погіршилася порівняно з попередніми роками.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднила вичерпні дані про військовослужбовця ЗС РФ, який причетний до атаки по Охматдиту в 2024 році.

Також додамо, що окрім відсутності грошового забезпечення, росіяни не отримують й продовольства. В ГУР заявили про перехоплену розмову, де зафіксовано випадок канібалізму серед російських військових.