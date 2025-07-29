РФ строит укрытия в аэропортах - данные британской разведки

Аэродром в Приморско-Ахтарске. Фото: росСМИ

Россия начала строительство укрытий для своих самолетов на аэродромах, расположенных недалеко от границы с Украиной. Такие действия стали реакцией на эффективные атаки украинских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении британской разведки в соцсети X.

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Пост британской разведки. Фото: скриншот

РФ строит укрытия в аэропортах

Британская разведка сообщает, что в ответ на удары украинских дронов Россия начала реализацию программы по защите своих уязвимых самолетов. Защитные меры внедряются на нескольких аэродромах, расположенных вблизи границы с Украиной.

Речь идет об аэродромах:

"Миллерово";

"Курск Восточный";

"Гвардейское".

В британской разведке уточнили, что новые укрепленные укрытия для самолетов имеют куполообразную крышу, оборудованы массивными взрывозащищенными дверями и дополнительно засыпаны землей для повышения уровня защиты.

"Строительство этих укрепленных ангаров для самолетов обеспечивает дополнительный уровень защиты самолетов, развернутых на российских авиабазах", — пояснили в британской разведке.

РФ строит укрытия в аэропортах. Фото: британская разведка

РФ строит укрытия в аэропортах. Фото: британская разведка

РФ строит укрытия в аэропортах. Фото: британская разведка

Напомним, что в ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае вспыхнул пожар, в результате которого уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ, принадлежавший Вооруженным силам РФ. Также сообщалось об отсутствии связи в населенных пунктах, расположенных вблизи аэродрома.

А до этого украинские защитники нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск", расположенному в Воронежской области РФ. На этом объекте дислоцируются боевые самолеты российских оккупационных сил.