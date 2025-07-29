РФ строит укрытия в аэропортах - данные британской разведки

Россия строит новые укрытия для самолетов у границы с Украиной
Россия начала строительство укрытий для своих самолетов на аэродромах, расположенных недалеко от границы с Украиной. Такие действия стали реакцией на эффективные атаки украинских беспилотников.
Об этом говорится в сообщении британской разведки в соцсети X.
РФ строит укрытия в аэропортах
Британская разведка сообщает, что в ответ на удары украинских дронов Россия начала реализацию программы по защите своих уязвимых самолетов. Защитные меры внедряются на нескольких аэродромах, расположенных вблизи границы с Украиной.
Речь идет об аэродромах:
- "Миллерово";
- "Курск Восточный";
- "Гвардейское".
В британской разведке уточнили, что новые укрепленные укрытия для самолетов имеют куполообразную крышу, оборудованы массивными взрывозащищенными дверями и дополнительно засыпаны землей для повышения уровня защиты.
"Строительство этих укрепленных ангаров для самолетов обеспечивает дополнительный уровень защиты самолетов, развернутых на российских авиабазах", — пояснили в британской разведке.
Напомним, что в ночь на 26 июля на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае вспыхнул пожар, в результате которого уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ, принадлежавший Вооруженным силам РФ. Также сообщалось об отсутствии связи в населенных пунктах, расположенных вблизи аэродрома.
А до этого украинские защитники нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск", расположенному в Воронежской области РФ. На этом объекте дислоцируются боевые самолеты российских оккупационных сил.
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