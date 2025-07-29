РФ будує укриття в аеропортах - дані британської розвідки

Аеродром у Приморсько-Ахтарську. Фото: росЗМІ

Росія почала будівництво укриттів для своїх літаків на аеродромах, що розташовані неподалік кордону з Україною. Такі дії стали реакцією на ефективні атаки українських безпілотників.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки в соцмережі X.

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Пост британської розвідки. Фото: скриншот

РФ будує укриття в аеропортах

Британська розвідка повідомляє, що у відповідь на удари українських дронів Росія розпочала реалізацію програми щодо захисту своїх вразливих літаків. Захисні заходи впроваджуються на кількох аеродромах, розташованих поблизу кордону з Україною.

Йдеться про аеродроми:

"Міллерово";

"Курськ Східний";

"Гвардійське".

У британській розвідці уточнили, що нові укріплені укриття для літаків мають куполоподібний дах, обладнані масивними вибухозахищеними дверима та додатково засипані землею для підвищення рівня захисту.

"Будівництво цих укріплених ангарів для літаків забезпечує додатковий рівень захисту літаків, розгорнутих на російських авіабазах", — пояснили в британській розвідці.

РФ будує укриття в аеропортах. Фото: британська розвідка

РФ будує укриття в аеропортах. Фото: британська розвідка

РФ будує укриття в аеропортах. Фото: британська розвідка

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї спалахнула пожежа, внаслідок якої знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, що належав Збройним силам РФ. Також повідомлялось про відсутність зв’язку в населених пунктах, розташованих поблизу аеродрому.

А до цього українські захисники завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ", розташованому у Воронезькій області РФ. На цьому об’єкті дислокуються бойові літаки російських окупаційних сил.