121 ударный дрон - ВСУ отбили масштабную атаку РФ

Работа ПВО. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Facebook

Россия осуществила очередную массированную атаку дронами по территории Украины. В течение ночи защитники неба сбили или подавили 90 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины в среду, 12 ноября.

Массированная ночная атака РФ

В ночь на 12 ноября, начиная с 19:00 11 ноября, российские войска атаковали Украину 121 ударным беспилотником с разных направлений, среди которых — Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также временно оккупированные территории Крыма - Чауда и Гвардейское. Примерно 70 аппаратов составляли дроны типа Shahed. К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

Сообщение Воздушных сил в Telegram. Фото: скриншот

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке, юге и центре страны", — отмечают Воздушные силы ВСУ.

По информации военных, в результате атаки зафиксировано попадание 31 дрона на 19 локациях, еще в одном случае обломки упали после сбивания. Подразделения ПВО продолжают дежурство.

Напомним, что в ночь на 12 ноября враг совершил очередную атаку дронами по Одесской области, вызвав повреждения гражданской инфраструктуры в городе.

Ранее мы также информировали, что в результате ночного удара по Днепропетровской области, в частности по Васильковской общине, погиб человек.