Україна
Росія била з шести напрямків — скільки цілей знищила ППО за ніч

Росія била з шести напрямків — скільки цілей знищила ППО за ніч

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 10:54
Оновлено: 10:54
121 ударний дрон — ЗСУ відбили масштабну атаку РФ
Робота ППО. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Facebook

Росія здійснила чергову масовану атаку дронами по території України. Протягом ночі оборонці неба збили або подавили 90 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України у середу, 12 листопада.

Читайте також:

Масована нічна атака РФ

У ніч на 12 листопада, починаючи з 19:00 11 листопада, російські війська атакували Україну 121 ударним безпілотником з різних напрямків, серед яких — Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також тимчасово окуповані території Криму — Чауда та Гвардійське. Приблизно 70 апаратів становили дрони типу Shahed. До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Росія била з шести напрямків — скільки цілей знищила ППО за ніч - фото 1
Допис Повітряних сил у Telegram. Фото: скриншот

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни", — зазначають Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, унаслідок атаки зафіксовано влучання 31 дрона на 19 локаціях, ще в одному випадку уламки впали після збиття. Підрозділи ППО продовжують чергування. 

Нагадаємо, що в ніч проти 12 листопада ворог здійснив чергову атаку дронами по Одещині, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури в місті.

Раніше ми також інформували, що внаслідок нічного удару по Дніпропетровщині, зокрема по Васильківській громаді, загинув чоловік.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
