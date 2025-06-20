Россия атаковала образовательные учреждения и промышленные объекты на Никопольщине

Россия била по Никопольщине — есть разрушения и пострадавший
Российские войска снова нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровщины. Под огнем оказались сам Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Мировская громады.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Россия атаковала образовательные учреждения и промышленные объекты в Никопольском районе
Агрессор применял реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию и ударные FPV-дроны. В результате обстрела пострадал 39-летний местный житель. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В результате атаки повреждены два промышленных предприятия и два учебных заведения. Также зафиксировано разрушение четырех частных домов, пострадали автомобили, и был поврежден газопровод.
Официальные службы продолжают уточнять масштабы последствий обстрелов и ликвидировать их результаты.
Напомним, российские войска атакуют Днепропетровскую область. Несколько дней назад они применили комбинированную атаку.
Также несколько дней назад спикер Генерального штаба ВСУ ответил, действительно ли российские войска зашли в Днепропетровскую область.
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