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Россия била по Никопольщине — есть разрушения и пострадавший

20 июня 2025 09:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия атаковала образовательные учреждения и промышленные объекты на Никопольщине
Поврежденное заведение. Фото: Днепропетровская ОГА
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска снова нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровщины. Под огнем оказались сам Никополь, а также Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Агрессор применял реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию и ударные FPV-дроны. В результате обстрела пострадал 39-летний местный житель. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нікополь обстріл
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате атаки повреждены два промышленных предприятия и два учебных заведения. Также зафиксировано разрушение четырех частных домов, пострадали автомобили, и был поврежден газопровод.

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Поврежден грузовик. Фото: скриншот

Официальные службы продолжают уточнять масштабы последствий обстрелов и ликвидировать их результаты.

Напомним, российские войска атакуют Днепропетровскую область. Несколько дней назад они применили комбинированную атаку.

Также несколько дней назад спикер Генерального штаба ВСУ ответил, действительно ли российские войска зашли в Днепропетровскую область.

российские войска Днепропетровская область обстрелы Никополь війна
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