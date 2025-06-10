Поранено двох чоловіків під час обстрілів Дніпропетровщини

Руйнування в будівлі внаслідок дроновї атаки. Фото: Дніпрпоетровська ОВА

Ворог продовжує тероризувати населені пункти Дніпропетровщини. Впродовж доби агресор неодноразово атакував Нікопольський район. Під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Російські війська застосовували як FPV-дрони, так і ствольну артилерію.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріли Дніпропетровської області

У результаті обстрілів постраждали двоє чоловіків віком 43 і 53 роки. Їх госпіталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Внаслідок ворожих атак пошкоджено об’єкти інфраструктури, багатоквартирний будинок, станцію техобслуговування, гараж і лінію електропередач. Також сталася пожежа, яку вдалося оперативно загасити рятувальникам.

Пошкодження в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окрім Нікопольщини, удари дронів фіксувалися й на Синельниківщині. Під атакою опинилися Межівська та Слов’янська громади. Тут виникло займання, однак вогнеборці швидко ліквідували пожежу. Суттєвих руйнувань зазнав будинок культури, а також пошкоджено приватне житло.

Рятувальники обстежують об'єкт. Фото: Дніпропетровська ОВА

Попри інтенсивність атак, сили ППО продовжують ефективно захищати регіон. Увечері та вночі над Дніпропетровською областю було знищено шість безпілотників.

Нагадаємо, кілька днів тому Дніпропетровщина була під комбінованим ударом з боку російських військ.

Також у Генштабі прокоментували, чи є масштабний наступ на Дніпропетровську область.