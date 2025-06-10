Поранено двох чоловіків під час обстрілів Дніпропетровщини

Дніпропетровщина була під атакою дронів — є постраждалі
Ворог продовжує тероризувати населені пункти Дніпропетровщини. Впродовж доби агресор неодноразово атакував Нікопольський район. Під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Російські війська застосовували як FPV-дрони, так і ствольну артилерію.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріли Дніпропетровської області
У результаті обстрілів постраждали двоє чоловіків віком 43 і 53 роки. Їх госпіталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Внаслідок ворожих атак пошкоджено об’єкти інфраструктури, багатоквартирний будинок, станцію техобслуговування, гараж і лінію електропередач. Також сталася пожежа, яку вдалося оперативно загасити рятувальникам.
Окрім Нікопольщини, удари дронів фіксувалися й на Синельниківщині. Під атакою опинилися Межівська та Слов’янська громади. Тут виникло займання, однак вогнеборці швидко ліквідували пожежу. Суттєвих руйнувань зазнав будинок культури, а також пошкоджено приватне житло.
Попри інтенсивність атак, сили ППО продовжують ефективно захищати регіон. Увечері та вночі над Дніпропетровською областю було знищено шість безпілотників.
Нагадаємо, кілька днів тому Дніпропетровщина була під комбінованим ударом з боку російських військ.
Також у Генштабі прокоментували, чи є масштабний наступ на Дніпропетровську область.
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