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Днепропетровщина была под атакой дронов — есть пострадавшие

10 июня 2025 08:38
Анастасия Постоенко - Редактор
Ранены двое мужчин во время обстрелов Днепропетровщины
Разрушения в здании в результате дроновой атаки. Фото: Днепровская ОГА
Анастасия Постоенко - Редактор

Враг продолжает терроризировать населенные пункты Днепропетровщины. В течение суток агрессор неоднократно атаковал Никопольский район. Под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Российские войска применяли как FPV-дроны, так и ствольную артиллерию.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Обстрелы Днепропетровской области

В результате обстрелов пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 53 года. Их госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести. В результате вражеских атак повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирный дом, станция техобслуживания, гараж и линия электропередач. Также произошел пожар, который удалось оперативно потушить спасателям.

Обстріли Дніпропетровської області
Повреждения в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Кроме Никопольщины, удары дронов фиксировались и на Синельниковщине. Под атакой оказались Межевская и Славянская громады. Здесь возникло возгорание, однако пожарные быстро ликвидировали пожар. Существенным разрушениям подвергся дом культуры, а также повреждено частное жилье.

Нікополь обстріл
Спасатели обследуют объект. Фото: Днепропетровская ОГА

Несмотря на интенсивность атак, силы ПВО продолжают эффективно защищать регион. Вечером и ночью над Днепропетровской областью было уничтожено шесть беспилотников.

Напомним, несколько дней назад Днепропетровщина была под комбинированным ударом со стороны российских войск.

Также в Генштабе прокомментировали, есть ли масштабное наступление на Днепропетровскую область.

Днепропетровская область обстрелы дроны війна разрушения
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