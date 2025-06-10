Ранены двое мужчин во время обстрелов Днепропетровщины

Днепропетровщина была под атакой дронов — есть пострадавшие
Враг продолжает терроризировать населенные пункты Днепропетровщины. В течение суток агрессор неоднократно атаковал Никопольский район. Под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Российские войска применяли как FPV-дроны, так и ствольную артиллерию.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обстрелы Днепропетровской области
В результате обстрелов пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 53 года. Их госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести. В результате вражеских атак повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирный дом, станция техобслуживания, гараж и линия электропередач. Также произошел пожар, который удалось оперативно потушить спасателям.
Кроме Никопольщины, удары дронов фиксировались и на Синельниковщине. Под атакой оказались Межевская и Славянская громады. Здесь возникло возгорание, однако пожарные быстро ликвидировали пожар. Существенным разрушениям подвергся дом культуры, а также повреждено частное жилье.
Несмотря на интенсивность атак, силы ПВО продолжают эффективно защищать регион. Вечером и ночью над Днепропетровской областью было уничтожено шесть беспилотников.
Напомним, несколько дней назад Днепропетровщина была под комбинированным ударом со стороны российских войск.
Также в Генштабе прокомментировали, есть ли масштабное наступление на Днепропетровскую область.
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