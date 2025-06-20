Росія атакувала освітні заклади та промислові об’єкти на Нікопольщині

Пошкоджений заклад. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська знову завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під вогнем опинилися сам Нікополь, а також Покровська, Марганецька і Мирівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала освітні заклади та промислові об'єкти в Нікопольському районі

Агресор застосовував реактивні системи залпового вогню "Град", артилерію та ударні FPV-дрони. Внаслідок обстрілу постраждав 39-річний місцевий мешканець. Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

У результаті атаки пошкоджено два промислові підприємства та два навчальні заклади. Також зафіксовано руйнування чотирьох приватних будинків, постраждали автомобілі, та було пошкоджено газопровід.

Пошкоджена вантажівка. Фото: скриншот

Офіційні служби продовжують уточнювати масштаби наслідків обстрілів та ліквідувати їх результати.

Нагадаємо, російські війська атакують Дніпропетровщину. Кілька днів тому вони застосували комбіновану атаку.

Також кілька днів тому речник Генерального штабу ЗСУ відповів, чи справді російські війська зайшли в Дніпропетровську область.