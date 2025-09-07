Обстрел Украины 7 сентября - сколько целей уничтожила ПВО

Россия атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов"
В ночь на 7 сентября российские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак по территории Украины. Враг применил сотни ударных дронов и ракеты наземного базирования.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
РФ выпустила по Украине 810 БпЛА
По данным Воздушных Сил, радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 823 средства воздушного нападения. Среди них — 810 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, запущенных с территории России и временно оккупированного Крыма.
Также зафиксирован запуск 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области и 4 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" с полуострова.
По предварительным данным по состоянию на 09:30, силам ПВО удалось сбить или подавить 751 цель, в частности:
- 747 ударных дронов Shahed и имитаторов различных типов,
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
Несмотря на значительные успехи украинской противовоздушной обороны, зафиксировано попадание 9 ракет и 54 дронов в 33 локациях. Кроме того, на 8 локациях зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.
Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Украины. Глава государства обратился к западным партнерам с призывом усилить санкции против страны-агрессора.
А также стало известно, что обломки вражеского БпЛА упали на здание Кабмина — премьер-министр Юлия Свириденко показала последствия.
Читайте Новини.LIVE!