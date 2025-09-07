Відео
Головна Новини дня Росія атакувала Україну рекордною кількістю "Шахедів"

Росія атакувала Україну рекордною кількістю "Шахедів"

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 13:22
Обстріл України 7 вересня — скільки цілей знищила ППО
Робота сил ППО. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

У ніч на 7 вересня російські війська здійснили одну із наймасштабніших комбінованих атак по території України. Ворог застосував сотні ударних дронів та ракети наземного базування.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

РФ випустила по Україні 810 БпЛА

За даними Повітряних Сил, радіотехнічні війська виявили та супроводили 823 засоби повітряного нападу. Серед них – 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, запущених із території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Також зафіксовано запуск 9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області та 4 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" з півострова.

Обстріл 7 вересня - скільки цілей збила ППО
Кількість знищених цілей у ніч на 7 вересня. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними станом на 09:30, силам ППО вдалося збити або подавити 751 ціль, зокрема:

  • 747 ударних дронів Shahed та імітаторів різних типів,
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Попри значні успіхи української протиповітряної оборони, зафіксовано влучання 9 ракет і 54 дронів у 33 локаціях. Крім того, на 8 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл України. Глава держави звернувся до західних партнерів із закликом посилити санкції проти країни-агресорки.

А також стало відомо, що уламки ворожого БпЛА впали на будівлю Кабміну — прем'єр-міністерка Юлія Свириденко показала наслідки.

обстріли ППО війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
