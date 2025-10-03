На Днепропетровщине ночью уничтожили 13 вражеских дронов

Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

Российские войска в очередной раз массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки зафиксированы разрушения жилых домов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Наиболее громко было в Днепре, где в результате ударов возникли возгорания. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожары.

Разрушения в жилом доме. Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепровском районе в одном из поселков повреждены четыре частных дома. В Шахтерской громаде Синельниковского района от взрывной волны пострадала пятиэтажка — в доме выбило окна. Также в Межевской громаде, куда россияне ударили утром, загорелся жилой дом.

Выбитые окна. Фото: Днепропетровская ОГА

Также со взрывами прошла ночь и на Никопольщине. По Марганецкой громаде враг нанес удар FPV-дроном и открыл огонь из тяжелой артиллерии. Последствия обстрела еще уточняются.

Несмотря на значительные разрушения, обошлось без пострадавших. По данным Воздушного командования, над областью было уничтожено 13 вражеских беспилотников.

Напомним, громкие взрывы также раздавались в Полтавской области. Кроме того, атаку российских войск отражали и в Одессе.