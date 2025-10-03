Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала Днепр и Никопольщину дронами и артиллерией

Россия атаковала Днепр и Никопольщину дронами и артиллерией

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 08:27
На Днепропетровщине ночью уничтожили 13 вражеских дронов
Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

Российские войска в очередной раз массированно атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки зафиксированы разрушения жилых домов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

На Днепропетровщине зафиксированы массированные разрушения от обстрелов

Наиболее громко было в Днепре, где в результате ударов возникли возгорания. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожары.

null
Разрушения в жилом доме. Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепровском районе в одном из поселков повреждены четыре частных дома. В Шахтерской громаде Синельниковского района от взрывной волны пострадала пятиэтажка — в доме выбило окна. Также в Межевской громаде, куда россияне ударили утром, загорелся жилой дом.

null
Выбитые окна. Фото: Днепропетровская ОГА

Также со взрывами прошла ночь и на Никопольщине. По Марганецкой громаде враг нанес удар FPV-дроном и открыл огонь из тяжелой артиллерии. Последствия обстрела еще уточняются.

Несмотря на значительные разрушения, обошлось без пострадавших. По данным Воздушного командования, над областью было уничтожено 13 вражеских беспилотников.

Напомним, громкие взрывы также раздавались в Полтавской области. Кроме того, атаку российских войск отражали и в Одессе.

ГСЧС Днепропетровская область обстрелы дроны артиллерия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации