На Дніпропетровщині вночі знищили 13 ворожих дронів

Росія атакувала Дніпро та Нікопольщину дронами й артилерією
Російські війська вкотре масовано атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування житлових будинків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На Дніпропетровщині зафіксовано масовані руйнування від обстрілів
Найбільш гучно було у Дніпрі, де внаслідок ударів виникли займання. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежі.
У Дніпровському районі в одному із селищ пошкоджені чотири приватні будинки. У Шахтарській громаді Синельниківського району від вибухової хвилі постраждала п’ятиповерхівка — у будинку вибило вікна. Також у Межівській громаді, куди росіяни вдарили вранці, загорілася житлова оселя.
Також із вибухами минула ніч і на Нікопольщині. По Марганецькій громаді ворог завдав удару FPV-дроном та відкрив вогонь із важкої артилерії. Наслідки обстрілу ще уточнюються.
Попри значні руйнування, обійшлося без постраждалих. За даними Повітряного командування, над областю було знищено 13 ворожих безпілотників.
Нагадаємо, гучні вибухи також лунали у Полтавській області. Окрім того, атаку російських військ відбивали й в Одесі.
