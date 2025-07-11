За сутки Россия осуществила почти 600 ударов по Запорожской области

Разрушенный обстрелами дом. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожском районе в результате очередной вражеской атаки был ранен 48-летний мужчина. Всего в течение суток войска противника осуществили 592 удара по территории 16 населенных пунктов области, сообщает Запорожская областная военная администрация.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА.

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В частности, зафиксировано семь авиаударов войск РФ по населенным пунктам Плавни, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Новоандреевка. Также массированной атаке подверглись громады, по которым выпущено 419 дронов различной модификации, преимущественно FPV-типа.

Под ударом оказались Малокатериновка, Смоляное, Червоноднепровка, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное и Новопавловка.

Кроме того, было осуществлено семь обстрелов из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Новоданиловке и Малой Токмачке, а также нанесено 159 артиллерийских ударов по Приморскому, Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

В результате обстрелов поступило не менее 14 сообщений о повреждении жилья — разрушены квартиры, частные дома и автомобили мирных жителей.

Напомним, Россия атакует Запорожскую область ежедневно. Вчера в Запорожской ОГА сообщили о 482 случаях обстрелов.

Также громкие взрывы прогре мели вечером 9 июля в Запорожской области.