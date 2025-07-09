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Головна Новини дня Росія масово атакувала Запорізьку область за добу — які наслідки

Росія масово атакувала Запорізьку область за добу — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 07:58
Окупанти били по Запорізькій області авіацією та FPV-дронами — які наслідки
Руйнування в житловому будинку від атаки. Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок масованого обстрілу з боку окупаційних військ по території Пологівського району Запорізької області поранення дістали троє людей. Також постраждала Степногірська громада, де одна жінка зазнала травм, а приватні будинки зазнали руйнувань.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Протягом останньої доби по області зафіксовано 482 удари по 14 населених пунктах. Найінтенсивніші атаки були спрямовані на Гуляйполе, Кам’янське, Приморське, Щербаки та Малу Токмачку.

Російська армія завдала чотири авіаудари по Плавнях і Гуляйполю. Крім того, використано 349 дронів різних типів, переважно FPV, для ураження Біленького, Веселянки, Степового, Новопавлівки, Новоданилівки, Чарівного та інших сіл.

Реактивні системи залпового вогню були застосовані росіянами щонайменше десять разів — обстріли сталися в районі Лежиного, Камʼянського, Приморського, Гуляйполя, Щербаків і Малої Токмачки. Ще 119 артилерійських ударів спрямували по Малокатеринівці, Новоданилівці, Чарівному та інших населених пунктах.

Загалом до поліції та рятувальних служб надійшло 25 повідомлень про пошкодження квартир, приватних осель, адміністративних споруд та автотранспорту. На місця влучань оперативно прибули екстрені служби.

Нагадаємо, 7 липня російські війська вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждало 17 людей.

Також потужні вибухи в Запоріжжі лунали в ніч проти 8 липня.

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Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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