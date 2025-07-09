Оккупанты били по Запорожской области авиацией и FPV-дронами — какие последствия

Разрушения в жилом доме от атаки. Фото: Запорожская ОГА

В результате массированного обстрела со стороны оккупационных войск по территории Пологовского района Запорожской области ранения получили три человека. Также пострадала Степногорская громада, где одна женщина получила травмы, а частные дома подверглись разрушениям.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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В течение последних суток по области зафиксировано 482 удара по 14 населенным пунктам. Самые интенсивные атаки были направлены на Гуляйполе, Каменское, Приморское, Щербаки и Малую Токмачку.

Российская армия нанесла четыре авиаудара по Плавням и Гуляйполю. Кроме того, использовано 349 дронов различных типов, преимущественно FPV, для поражения Беленького, Веселянки, Степного, Новопавловки, Новоданиловки, Волшебного и других сел.

Реактивные системы залпового огня были применены россиянами минимум десять раз - обстрелы произошли в районе Лежино, Каменского, Приморского, Гуляйполя, Щербаков и Малой Токмачки. Еще 119 артиллерийских ударов направили по Малокатериновке, Новоданиловке, Чаривному и другим населенным пунктам.

Всего в полицию и спасательные службы поступило 25 сообщений о повреждении квартир, частных домов, административных зданий и автотранспорта. На места попаданий оперативно прибыли экстренные службы.

Напомним, 7 июля российские войска ударили по Запорожью. В результате атаки пострадали 17 человек.

Также мощные взрывы в Запорожье раздавались в ночь на 8 июля.