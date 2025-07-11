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Головна Новини дня Росія атакувала 16 населених пунктів у Запорізькій області

Росія атакувала 16 населених пунктів у Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 07:41
За добу Росія здійснила майже 600 ударів по Запорізькій області
Зруйнований обстрілами будинок. Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькому районі внаслідок чергової ворожої атаки було поранено 48-річного чоловіка. Загалом протягом доби війська противника здійснили 592 удари по території 16 населених пунктів області, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

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Зокрема, зафіксовано сім авіаударів військ РФ по населених пунктах Плавні, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Новоандріївка. Також масованої атаки зазнали громади, по яких випущено 419 дронів різної модифікації, переважно FPV-типу.

Під ударом опинилися Малокатеринівка, Смоляне, Червонодніпрівка, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Новопавлівка.

Крім того, було здійснено сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Новоданилівці та Малій Токмачці, а також завдано 159 артилерійських ударів по Приморському, Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

У результаті обстрілів надійшло щонайменше 14 повідомлень про пошкодження житла — зруйновано квартири, приватні будинки та автомобілі мирних мешканців.

Нагадаємо, Росія атакує Запорізьку область щоденно. Вчора в Запорізькій ОВА повідомили про 482 випадки обстрілів

Також гучні вибухи пролунали надвечір 9 липня у Запорізькій області. 

російські війська Запорізька область обстріли війна поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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