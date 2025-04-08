Годовщина ракетного удара РФ по станции "Краматорск" 8 апреля 2022 года

Последствия ракетного удара РФ по станции "Краматорск" 8 апреля 2022 года. Фото: Краматорский городской совет

Три года назад, 8 апреля 2022 года, российские оккупанты нанесли удар ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. На тот момент станция была главным эвакуационным хабом Донецкой области.

О последствиях удара РФ по вокзалу в Краматорске — читайте в материале Новини.LIVE.

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Последствия ракетного удара РФ по станции "Краматорск" 8 апреля 2022 года. Фото: Краматорский городской совет

Ракетный удар РФ по станции "Краматорск" — как это было

Утром 8 апреля 2022 года российские захватчики совершили ракетный удар по станции Краматорск. Железнодорожный вокзал Краматорска был атакован ракетой 9М79К-1 "Точка-У" с кассетными боеприпасами 9Н24.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины вокзал в Краматорске стал крупным пересадочным пунктом для эвакуации переселенцев из районов ведения боевых действий.

Последствия ракетного удара РФ по станции "Краматорск" 8 апреля 2022 года. Фото: Краматорский городской совет

В то время станция стала главным эвакуационным хабом Донецкой области. Тысячи людей ждали отъезда в более безопасные регионы, им помогали волонтеры, работники ОГА, полицейские и спасатели. На момент удара на станции находилось более 4 тысяч человек.

Последствия ракетного удара РФ по станции "Краматорск" 8 апреля 2022 года. Фото: Краматорский городской совет

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске — последствия и количество погибших

Во время ракетной атаки на вокзале находились тысячи людей, которые ждали эвакуации из-за угрозы возобновления боевых действий в городе в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным СБУ, в результате удара погиб 61 человек, еще 121 — получил ранения.

По данным Human Rights Watch, количество жертв не менее 58 (разница может быть связана с трудностями идентификации фрагментарных останков). 38 человек погибли сразу, остальные — позже в больнице. Среди погибших было 7 детей. На ракете, которой они были убиты, была надпись "За детей".

Ракета, которой РФ ударила по станции "Краматорск" 8 апреля 2022 года. Фото: Краматорский городской совет

Александр Камышин, который тогда был председателем правления "Укрзализныци", заявил, что это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям Краматорска. СБУ открыла уголовное производство по статье 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Официальные российские источники обвинили в атаке Вооруженные силы Украины, хотя российское издание "РИА Новости" опубликовало новость о теракте за 5 минут до его совершения. Одновременно с атакой Минобороны России заявило, что нанесло удар по скоплениям украинских военных, а накануне вечером эти же каналы предостерегали жителей от эвакуации из города по железной дороге. После публикации фотографий с погибшими гражданскими, среди которых были дети, сообщение было удалено.

Напомним, что 16 марта была годовщина удара РФ по драмтеатру в Мариуполе. Во многих городах Украины почтили погибших.

А 28 марта была годовщина освобождения Ирпеня Бучанского района Киевской области от российских оккупантов.