Роковини ракетного удару РФ по станції "Краматорськ" 8 квітня 2022 року

Наслідки ракетного удару РФ по станції "Краматорськ" 8 квітня 2022 року. Фото: Краматорська міська рада

Три роки тому, 8 квітня 2022 року, російські окупанти завдали удару ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу у Краматорську. На той момент станція була головним евакуаційним хабом Донецької області.

Про наслідки удару РФ по вокзалу у Краматорську — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Наслідки ракетного удару РФ по станції "Краматорськ" 8 квітня 2022 року. Фото: Краматорська міська рада

Ракетний удар РФ по станції "Краматорськ" — як це було

Вранці 8 квітня 2022 року російські загарбники здійснили ракетний удар по станції Краматорськ. Залізничний вокзал Краматорська було атаковано ракетою 9М79К-1 "Точка-У" з касетними боєприпасами 9Н24.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України вокзал у Краматорську став великим пересадковим пунктом для евакуації переселенців із районів ведення бойових дій.

Наслідки ракетного удару РФ по станції "Краматорськ" 8 квітня 2022 року. Фото: Краматорська міська рада

На той час станція стала головним евакуаційним хабом Донеччини. Тисячі людей чекали на від’їзд у більш безпечні регіони, їм допомагали волонтери, працівники ОВА, поліціянти та рятувальники. На момент удару на станції перебувало понад 4 тисячі осіб.

Наслідки ракетного удару РФ по станції "Краматорськ" 8 квітня 2022 року. Фото: Краматорська міська рада

Ракетний удар по вокзалу у Краматорську — наслідки та кількість загиблих

Під час ракетної атаки на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію через загрозу поновлення бойових дій у місті внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними СБУ, внаслідок удару, загинула 61 людина, ще 121 — отримала поранення.

За даними Human Rights Watch, кількість жертв не менша за 58 (різниця може бути пов’язаною з труднощами ідентифікації фрагментарних решток). 38 людей загинули одразу, решта — згодом у лікарні. Серед загиблих було 7 дітей. На ракеті, якою їх вбито, був напис "За детей".

Ракета, якою РФ вдарила по станції "Краматорськ" 8 квітня 2022 року. Фото: Краматорська міська рада

Олександр Камишін, який тоді був головою правління "Укрзалізниці", заявив, що це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та мешканцям Краматорська. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 438 КК України "Порушення законів і звичаїв війни".

Офіційні російські джерела звинуватили в атаці Збройні сили України, хоча російське видання "РИА Новости" опублікував новину про теракт за 5 хвилин до його здійснення. Одночасно з атакою Міноборони Росії заявило, що завдало удар по скупченнях українських військових, а напередодні ввечері ці ж канали застерігали мешканців від евакуації з міста залізницею. Після публікації світлин з загиблими цивільними, серед яких були діти, повідомлення було видалено.

Нагадаємо, що 16 березня були роковини удару РФ по драмтеатру у Маріуполі. В багатьох містах України вшанували загиблих.

А 28 березня була річниця звільнення Ірпеня Бучанського району Київської області від російських окупантів.