Річниця звільнення Ірпеня від росіян — перебіг подій

Ірпінь після звільнення від російських військ. Фото: Євген Приходько/Нова Польща

Три роки тому, 28 березня 2022 року, Ірпінь Бучанського району Київської області було повністю звільнено від російських загарбників. Наприкінці лютого 2022 року російські війська просунулися в бік Ірпеня — тоді розпочалися бої за місто.

Про перебіг подій та деокупацію Ірпеня — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Річниця звільнення Ірпеня від російських військ

28 березня 2025 року — третя річниця звільнення Ірпеня від російських загарбників. Бої за Ірпінь тривали 23 дні. Попри втрати, місто вистояло і зупинило росіян, які рухалися до столиці. Згодом Ірпінь став містом-героєм.

28 березня 2022 року Ірпінь було повністю звільнено від російських солдатів. Цього дня громада виграла битву за Ірпінь і розпочала відбудову та відновлення міста.

Ірпінь після звільнення від російських військ. Фото: Євген Приходько/Нова Польща

Від окупації до звільнення Ірпеня — хронологія подій

27 лютого 2022 року ЗСУ повідомили, що російські сухопутні війська просунулися в Бучу, а потім прорвалися з Бучі в бік Ірпеня. Розпочався бій за Ірпінь. Зокрема, усередині міста зав'язався танковий бій, а українська піхота вела бойові дії з російськими ВДВ.

28 лютого 2022 року у медіа повідомили, що українські військові атакували окупантів на Варшавській трасі та було знищено або пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки ворога.

2 березня 2022 року два російські літаки Су-25 завдали авіаудару по Ірпеню. Внаслідок чого дві ракети влучили в житловий будинок — загинула дитина. Водночас один із Су-25 був збитий.

3 березня 2022 року У Київській обласній державній адміністрації повідомили, що гуманітарна допомога прямує в напрямку Бучі та Ірпеня, а також починається евакуація з обох міст. Повідомлялося, що більш ніж 1500 жінок і дітей були евакуйовані потягом і ще 250 були евакуйовані автобусами.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що над Ірпенем було збито російський Су-30.

Ірпінь після звільнення від російських військ. Фото: Євген Приходько/Нова Польща

5 березня 2022 року Сухопутні війська України почали пішу евакуацію мирного населення з Ірпеня до Києва. Однак процес ускладнювався через обвалений міст, який бомбили ворожі літаки.

6 березня 2022 року повідомлялося, що росіяни все ще контролюють частину Ірпеня. Під час евакуації щонайменше вісім мирних жителів, двоє з яких були діти, загинули внаслідок обстрілу перехрестя на евакуаційній дорозі, обстріляного російськими мінометними підрозділами.

8 березня 2022 року міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що отримав погрози з вимогою здати місто російським військам. Однак він їх відкинув і сказав: "Ірпінь не купиш, Ірпінь воює".

13 березня 2022 року російські окупанти обстріляли автомобіль з іноземними журналістами. Внаслідок цього один з них загинув від поранення.

Ірпінь після звільнення від російських військ. Фото: Євген Приходько/Нова Польща

22 березня 2022 року стало відомо, що Ірпінь контролюється Збройними силами України на 70%.

23 березня 2022 року в Ірпені поліціянти відновили роботу та почали проводити зачищення території від диверсантів.

26 березня 2022 року українські воїни знищили окупантів, які прагнули прорватися до Києва. Завдяки цьому українські військові затиснули загарбників у котел у напрямку Ірпеня та довколишніх міст, продовжуючи відтісняти ворога від столиці.

28 березня 2022 року мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив про повне звільнення міста від російських окупантів.

Пізніше Ірпінь почав відновлюватися. Жителі поверталися, місто відбудовувалося та оживало.

Ірпінь після звільнення від російських військ. Фото: Євген Приходько/Нова Польща

Втрати Ірпеня під час російської окупації

За даними міської ради Ірпеня, внаслідок повномасштабної війни РФ проти України на території Ірпінської територіальної громади загинуло 39 бійців територіальної оборони, 50 військовослужбовців Збройних сил України та 300 цивільних мешканців громади.

Крім того, було пошкоджено 3 247 будівель, з яких 2 613 приватних будинків, 634 багатоквартирних будинків, 16 закладів освіти, 10 об’єктів культури, 47 адміністративних будівель.

24 березня 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, адміністративному центру громади — місту Ірпінь — присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України".

Ірпінь після звільнення від російських військ. Фото: Євген Приходько/Нова Польща

Нагадаємо, що 25 березня у Львові вшанували памʼять Вʼячеслава Чорновола. Минуло вже 26 років з дня його загибелі.

Також 6 березня були роковини чергового ракетного удару РФ по Одеському порту. У цей час там перебували Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.