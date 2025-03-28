Годовщина освобождения Ирпеня от россиян — ход событий

Ирпень после освобождения от российских войск. Фото: Евгений Приходько/Новая Польша

Три года назад, 28 марта 2022 года, Ирпень Бучанского района Киевской области был полностью освобожден от российских захватчиков. В конце февраля 2022 года российские войска продвинулись в сторону Ирпеня — тогда начались бои за город.

О ходе событий и деоккупации Ирпеня — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Годовщина освобождения Ирпеня от российских войск

28 марта 2025 года — третья годовщина освобождения Ирпеня от российских захватчиков. Бои за Ирпень продолжались 23 дня. Несмотря на потери, город выстоял и остановил россиян, которые двигались к столице. Впоследствии Ирпень стал городом-героем.

28 марта 2022 года Ирпень был полностью освобожден от русских солдат. В этот день громада выиграла битву за Ирпень и начала восстановление и реконструкцию города.

Ирпень после освобождения от российских войск. Фото: Евгений Приходько/Новая Польша

От оккупации до освобождения Ирпеня — хронология событий

27 февраля 2022 года ВСУ сообщили, что российские сухопутные войска продвинулись в Бучу, а затем прорвались из Бучи в сторону Ирпеня. Следовательно, начался бой за Ирпень. В частности, внутри города завязался танковый бой, а украинская пехота вела боевые действия с российскими ВДВ.

28 февраля 2022 года в медиа сообщили, что украинские военные атаковали оккупантов на Варшавской трассе и что было уничтожено или повреждено более 200 единиц различной техники врага.

2 марта 2022 года два российских самолета Су-25 нанесли авиаудар по Ирпеню. В результате чего две ракеты попали в жилой дом — погиб ребенок. В то же время один из Су-25 был сбит.

3 марта 2022 года в Киевской областной государственной администрации сообщили, что гуманитарная помощь направляется в направлении Бучи и Ирпеня, а также начинается эвакуация из обоих городов. Сообщалось, что более 1500 женщин и детей были эвакуированы поездом и еще 250 были эвакуированы автобусами.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что над Ирпенем был сбит российский Су-30.

Ирпень после освобождения от российских войск. Фото: Евгений Приходько/Новая Польша

5 марта 2022 года Сухопутные войска Украины начали пешую эвакуацию мирного населения из Ирпеня в Киев. Однако процесс осложнялся из-за обвалившегося моста, который бомбили вражеские самолеты.

6 марта 2022 года сообщалось, что россияне все еще контролируют часть Ирпеня. Во время эвакуации по меньшей мере восемь мирных жителей, двое из которых были дети, погибли в результате обстрела перекрестка на эвакуационной дороге, обстрелянного российскими минометными подразделениями.

8 марта 2022 года городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что получил угрозы с требованием сдать город российским войскам. Однако он их отверг и сказал: "Ирпень не купишь, Ирпень воюет".

13 марта 2022 года российские оккупанты обстреляли автомобиль с иностранными журналистами. В результате этого один из них погиб от ранения.

Ирпень после освобождения от российских войск. Фото: Евгений Приходько/Новая Польша

22 марта 2022 года стало известно, что Ирпень контролируется Вооруженными силами Украины на 70%.

23 марта 2022 года в Ирпене полицейские возобновили работу и начали проводить зачистку территории от диверсантов.

26 марта 2022 года украинские воины уничтожили оккупантов, которые стремились прорваться в Киев. Благодаря этому украинские военные зажали захватчиков в котел в направлении Ирпеня и близлежащих городов, продолжая оттеснять врага от столицы.

28 марта 2022 года мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил о полном освобождении города от российских оккупантов.

Позже Ирпень начал восстанавливаться. Жители Ирпеня возвращались, город отстраивался и оживал.

Ирпень после освобождения от российских войск. Фото: Евгений Приходько/Новая Польша

Потери Ирпеня во время российской оккупации

По данным городского совета Ирпеня, в результате полномасштабной войны РФ против Украины на территории Ирпенской территориальной громады погибло 39 бойцов территориальной обороны, 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 300 гражданских жителей громады.

Кроме того, было повреждено 3 247 зданий, из которых 2 613 частных домов, 634 многоквартирных домов, 16 учебных заведений, 10 объектов культуры, 47 административных зданий.

24 марта 2022 года указом Президента Украины Владимира Зеленского с целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины административному центру громады — городу Ирпень — присвоено почетное отличие "Город-герой Украины".

Ирпень после освобождения от российских войск. Фото: Евгений Приходько/Новая Польша

Напомним, что 25 марта во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Прошло уже 26 лет со дня его гибели.

Также 6 марта была годовщина очередного ракетного удара РФ по Одесскому порту. В это время там находились Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.