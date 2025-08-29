Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Годовщина "Иловайского котла" — хронология и последствия трагедии

Годовщина "Иловайского котла" — хронология и последствия трагедии

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 05:54
Иловайский котел - годовщина трагедии, хронология и последствия - фото
Город Иловайск. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 августа 2025 года, исполняется одиннадцать лет с момента завершения боев за Иловайск в Донецкой области — трагической страницы истории Украины, вошедшей в память как "Иловайский котел". Бои продолжались с 6 по 29 августа 2014 года и стали одними из самых кровавых в ходе войны на Донбассе.

Новини.LIVE рассказывают о хронологии и последствиях трагедии.

Реклама
Читайте также:

Бои за Иловайск

Иловайск — город в 40 км от Донецка, важный железнодорожный узел. Летом 2014 года он был оккупирован пророссийскими боевиками. 10 августа украинские добровольческие подразделения предприняли первую попытку освободить город, но атака была отбита. 18 августа ВСУ вместе с добровольцами вошли в Иловайск и смогли закрепиться.

Бої за Іловайськ - фото
Украинские военные в боях за Иловайск. Фото: facebook.com/maximdondyuk

Однако уже 23 и 24 августа Россия ввела на территорию Украины регулярные подразделения своей армии. Украинские силы оказались в окружении без достаточного обеспечения водой, едой и боеприпасами, под постоянными обстрелами.

29 августа украинские войска начали выход двумя колоннами по согласованным маршрутам "зеленого коридора". Сначала движение происходило беспрепятственно, но впоследствии — вопреки договоренностям и заявлениям Кремля — российские войска открыли огонь. Обещанный коридор превратился в ловушку, в которой погибли сотни защитников.

Іловайський котел - фото
Иловайский котел. Фото: facebook.com/maximdondyuk

Потери украинской армии

По официальным данным Генпрокуратуры Украины, в "Иловайском котле" погибли 366 военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен, 84 пропали без вести. Непосредственно во время выхода из окружения 29 августа погибли 254 бойца. Эти цифры не учитывают потерь добровольческих подразделений МВД, которые вместе с военными участвовали в боях за Иловайск.

Бої за Іловайськ - роковини трагедії
Уничтоженная техника под Иловайском. Фото: facebook.com/goldznak.ua

Последствия трагедии

Иловайская трагедия стала переломным моментом войны на Донбассе и заставила украинскую сторону согласиться на условия Минского перемирия, подписанного 5 сентября 2014 года.

В 2017 году Генпрокуратура назвала основные факторы трагедии — низкий уровень боеготовности ВСУ, факты дезертирства и невыполнения приказов, а также ошибки в руководстве АТО. В то же время ключевой причиной названо вероломное вторжение подразделений российской армии 23 и 24 августа 2014 года.

Іловайський котел
Бойцы ВСУ во время боев за Иловайск. Фото: facebook.com/maximdondyuk

День памяти

29 августа объявлено Днем памяти защитников Украины, погибших за независимость. В этот день чествуют всех украинских воинов, в частности тех, кто погиб во время выхода из Иловайского котла.

Напомним, сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате российского удара 28 августа.

А также мы писали, что в ЕС осудили удары России по городам Украины на фоне переговоров.

война трагедия Донецкая область война в Украине память
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации