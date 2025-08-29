Иловайский котел - годовщина трагедии, хронология и последствия - фото

Город Иловайск. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 августа 2025 года, исполняется одиннадцать лет с момента завершения боев за Иловайск в Донецкой области — трагической страницы истории Украины, вошедшей в память как "Иловайский котел". Бои продолжались с 6 по 29 августа 2014 года и стали одними из самых кровавых в ходе войны на Донбассе.

Новини.LIVE рассказывают о хронологии и последствиях трагедии.

Бои за Иловайск

Иловайск — город в 40 км от Донецка, важный железнодорожный узел. Летом 2014 года он был оккупирован пророссийскими боевиками. 10 августа украинские добровольческие подразделения предприняли первую попытку освободить город, но атака была отбита. 18 августа ВСУ вместе с добровольцами вошли в Иловайск и смогли закрепиться.

Украинские военные в боях за Иловайск. Фото: facebook.com/maximdondyuk

Однако уже 23 и 24 августа Россия ввела на территорию Украины регулярные подразделения своей армии. Украинские силы оказались в окружении без достаточного обеспечения водой, едой и боеприпасами, под постоянными обстрелами.

29 августа украинские войска начали выход двумя колоннами по согласованным маршрутам "зеленого коридора". Сначала движение происходило беспрепятственно, но впоследствии — вопреки договоренностям и заявлениям Кремля — российские войска открыли огонь. Обещанный коридор превратился в ловушку, в которой погибли сотни защитников.

Иловайский котел. Фото: facebook.com/maximdondyuk

Потери украинской армии

По официальным данным Генпрокуратуры Украины, в "Иловайском котле" погибли 366 военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен, 84 пропали без вести. Непосредственно во время выхода из окружения 29 августа погибли 254 бойца. Эти цифры не учитывают потерь добровольческих подразделений МВД, которые вместе с военными участвовали в боях за Иловайск.

Уничтоженная техника под Иловайском. Фото: facebook.com/goldznak.ua

Последствия трагедии

Иловайская трагедия стала переломным моментом войны на Донбассе и заставила украинскую сторону согласиться на условия Минского перемирия, подписанного 5 сентября 2014 года.

В 2017 году Генпрокуратура назвала основные факторы трагедии — низкий уровень боеготовности ВСУ, факты дезертирства и невыполнения приказов, а также ошибки в руководстве АТО. В то же время ключевой причиной названо вероломное вторжение подразделений российской армии 23 и 24 августа 2014 года.

Бойцы ВСУ во время боев за Иловайск. Фото: facebook.com/maximdondyuk

День памяти

29 августа объявлено Днем памяти защитников Украины, погибших за независимость. В этот день чествуют всех украинских воинов, в частности тех, кто погиб во время выхода из Иловайского котла.

