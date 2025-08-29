Відео
Головна Новини дня Роковини "Іловайського котла" — хронологія та наслідки трагедії

Роковини "Іловайського котла" — хронологія та наслідки трагедії

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 05:54
Іловайський котел — роковини трагедії, хронологія та наслідки — фото
Місто Іловайськ. Фото: УНІАН

Сьогодні, 29 серпня 2025 року, минає одинадцять років від завершення боїв за Іловайськ на Донеччині — трагічної сторінки історії України, що увійшла в пам'ять як "Іловайський котел". Бої тривали з 6 по 29 серпня 2014 року та стали одними з найкривавіших у ході війни на Донбасі.

Новини.LIVE розповідають хронологію та наслідки трагедії.

Читайте також:

Бої за Іловайськ

Іловайськ — місто за 40 км від Донецька, важливий залізничний вузол. Влітку 2014 року воно було окуповане проросійськими бойовиками. 10 серпня українські добровольчі підрозділи здійснили першу спробу звільнити місто, але атака була відбита. 18 серпня ЗСУ разом із добровольцями увійшли до Іловайська і змогли закріпитися.

Бої за Іловайськ - фото
Українській військові у боях за Іловайськ. Фото: facebook.com/maximdondyuk

Однак уже 23 та 24 серпня Росія ввела на територію України регулярні підрозділи своєї армії. Українські сили опинилися в оточенні без достатнього забезпечення водою, їжею та боєприпасами, під постійними обстрілами.

29 серпня українські війська почали вихід двома колонами за узгодженими маршрутами "зеленого коридору". Спершу рух відбувався безперешкодно, але згодом — всупереч домовленостям і заявам Кремля — російські війська відкрили вогонь. Обіцяний коридор перетворився на пастку, у якій загинули сотні захисників.

Іловайський котел - фото
Іловайський котел. Фото: facebook.com/maximdondyuk

Втрати української армії

За офіційними даними Генпрокуратури України, у "Іловайському котлі" загинули 366 військових, 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 зникли безвісти. Безпосередньо під час виходу з оточення 29 серпня полягли 254 бійці. Ці цифри не враховують втрат добровольчих підрозділів МВС, які разом із військовими брали участь у боях за Іловайськ.

Бої за Іловайськ - роковини трагедії
Знищена техніка під Іловайськом. Фото: facebook.com/goldznak.ua

Наслідки трагедії

Іловайська трагедія стала переломним моментом війни на Донбасі та змусила українську сторону погодитися на умови Мінського перемир'я, підписаного 5 вересня 2014 року.

2017 року Генпрокуратура назвала основні чинники трагедії — низький рівень боєготовності ЗСУ, факти дезертирства та невиконання наказів, а також помилки в керівництві АТО. Водночас ключовою причиною названо віроломне вторгнення підрозділів російської армії 23 і 24 серпня 2014 року.

Іловайський котел
Бійці ЗСУ під час боїв за Іловайськ. Фото: facebook.com/maximdondyuk

День пам'яті

29 серпня оголошено Днем пам'яті захисників України, які загинули за незалежність. У цей день вшановують усіх українських воїнів, зокрема тих, хто поляг під час виходу з Іловайського котла.

Нагадаємо, сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня.

А також ми писали, що у ЄС засудили удари Росії по містам України на тлі переговорів.

війна трагедія Донецька область війна в Україні пам'ять
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
