Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Семьи погибших бойцов получили жилье от 3 армейского корпуса

Семьи погибших бойцов получили жилье от 3 армейского корпуса

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:39
Квартиры семьям погибших — Третья штурмовая подарила жилье
Передача квартир семьям погибших. Фото: t.me/SlipioCkUa

Третий армейский корпус подарил пять квартир семьям погибших побратимов в Черкассах. Перед новым годом бойцы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук в Telegram 14 октября.

Реклама
Читайте также:

Квартиры для семей погибших военных

Кухарчук рассказал, что 14 октября, в день украинского вооруженного чина, Третий армейский корпус подарил 5 квартир родственникам погибших побратимов.

"Перед новым годом мы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку в Черкассах. Сама идея принадлежала Игорю Зайчуку, Андрею Билецкому и мне. Бросили клич по застройщикам, и лучшие условия предложил Альберт Норченко, договорились о 25 квартирах, но чтобы не ждать пока дом построится, Альберт Станиславович предложил выдать пять в уже готовом", — рассказал военный.

По его словам, в первую очередь жилье дали семьям погибших из Черкасской области: две — семьям защитников "Азвостали", одну — семье летчика, который летел на вертолете в оккупированный Мариуполь и две — семьям погибших бойцов Третьего армейского Корпуса.

"Выбирали путем жеребьевки, ставим себе цель обеспечить жильем все наше Движение. Понимаю, что цель амбициозная, но мы — большая семья и за своих идем до конца. Спасибо всем, кто помогал и тем, кто не вставлял палки в колеса. С годовщиной создания УПА и 3 штурмовой!" — написал Дмитрий Кухарчук.

null
Скриншот сообщения Дмитрия Кухарчука

Напомним, ранее Кухарчук назвал вызовы, с которыми столкнется Украина после войны. Имея такую большую территорию в центре Европы, наша страна будет иметь большое количество носителей разных мнений.

Кроме того, он раскрыл количество служащих, готовых к боевым задачам. По его словам, привлечение, прокуроров, депутатов, полицейских и работников ТЦК в армию помогло бы полностью укомплектовать армейские бригады.

квартиры военные война в Украине погибшие Третья штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации