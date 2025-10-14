Квартиры семьям погибших — Третья штурмовая подарила жилье

Передача квартир семьям погибших. Фото: t.me/SlipioCkUa

Третий армейский корпус подарил пять квартир семьям погибших побратимов в Черкассах. Перед новым годом бойцы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук в Telegram 14 октября.

Реклама

Читайте также:

Квартиры для семей погибших военных

Кухарчук рассказал, что 14 октября, в день украинского вооруженного чина, Третий армейский корпус подарил 5 квартир родственникам погибших побратимов.

"Перед новым годом мы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку в Черкассах. Сама идея принадлежала Игорю Зайчуку, Андрею Билецкому и мне. Бросили клич по застройщикам, и лучшие условия предложил Альберт Норченко, договорились о 25 квартирах, но чтобы не ждать пока дом построится, Альберт Станиславович предложил выдать пять в уже готовом", — рассказал военный.

По его словам, в первую очередь жилье дали семьям погибших из Черкасской области: две — семьям защитников "Азвостали", одну — семье летчика, который летел на вертолете в оккупированный Мариуполь и две — семьям погибших бойцов Третьего армейского Корпуса.

"Выбирали путем жеребьевки, ставим себе цель обеспечить жильем все наше Движение. Понимаю, что цель амбициозная, но мы — большая семья и за своих идем до конца. Спасибо всем, кто помогал и тем, кто не вставлял палки в колеса. С годовщиной создания УПА и 3 штурмовой!" — написал Дмитрий Кухарчук.

Скриншот сообщения Дмитрия Кухарчука

Напомним, ранее Кухарчук назвал вызовы, с которыми столкнется Украина после войны. Имея такую большую территорию в центре Европы, наша страна будет иметь большое количество носителей разных мнений.

Кроме того, он раскрыл количество служащих, готовых к боевым задачам. По его словам, привлечение, прокуроров, депутатов, полицейских и работников ТЦК в армию помогло бы полностью укомплектовать армейские бригады.