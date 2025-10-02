Видео
Главная Новости дня Кухарчук назвал вызовы, с которыми столкнется Украина после войны

Кухарчук назвал вызовы, с которыми столкнется Украина после войны

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:02
Дмитрий Слип Кухарчук рассказал, какие угрозы ждут Украину после окончания войны
Дмитрий Кухарчук. Фото: кадр из видео

Безопасность будет одной из главных проблем для Украины после окончания войны. Ведь Россия не исчезнет и постоянно будет представлять угрозу.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса в интервью YouTube-каналу "Межа" Дмитрий Кухарчук.

Читайте также:

"Вопрос безопасности он будет всегда, потому что мы находимся на пересечении цивилизаций, и всегда надо будет думать о блоке безопасности. Поэтому это самое важное, что есть", — сказал он.

Кроме того, по словам Кухарчука, Украина может столкнуться с проблемой единства населения.

"Это будет очень тяжелый вопрос, потому что военные будут задавать вопросы гражданским, почему они не воевали, а гражданские будут задавать вопросы военным, почему, почему они вдруг задают вопросы гражданским. Причем враг будет это все тоже использовать для того, чтобы внутренние противоречия в Украине только росли", — добавил он.

Военный подытожил, что Украина, имея такую большую территорию в центре Европы, будет иметь большое количество носителей разных мнений.

Напомним, ранее Кухарчук объяснил, чем отличается самовольное оставление части от дезертирства.

Также заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ рассказал, может ли законопроект о криминализации СВЧ решить эту проблему.

Украина военные война в Украине Россия Третья штурмова бригада
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
