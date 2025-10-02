Дмитро Сліп Кухарчук розповів, які загрози чекають на Україну після закінчення війни

Дмитро Кухарчук. Фото: кадр із відео

Безпека буде однією з головних проблем для України після закінчення війни. Адже Росія не зникне і постійно буде становити загрозу.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу в інтерв’ю YouTube-каналу "Межа" Дмитро Кухарчук.

"Питання безпеки воно буде завжди, тому що ми знаходимося на перетині цивілізацій, і завжди треба буде думати про безпековий блок. Тому це найважливіше, що є", — сказав він.

Крім того, за словами Кухарчука, Україна може стикнутися з проблемою єдності населення.

"Це буде дуже важке питання, тому що військові будуть задавати питання цивільним, чому вони не воювали, а цивільні будуть задавати питання військовим, чому, чому вони раптом задають питання цивільним. Причому ворог буде це все теж використовувати для того, щоб внутрішні суперечності в Україні тільки зростали", — додав він.

Військовий підсумував, що Україна, маючи таку велику територію в центрі Європи, матиме велику кількість носіїв різних думок.

