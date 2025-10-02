Відео
Кухарчук назвав виклики, з якими зіткнеться Україна після війни

Кухарчук назвав виклики, з якими зіткнеться Україна після війни

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:02
Дмитро Сліп Кухарчук розповів, які загрози чекають на Україну після закінчення війни
Дмитро Кухарчук. Фото: кадр із відео

Безпека буде однією з головних проблем для України після закінчення війни. Адже Росія не зникне і постійно буде становити загрозу. 

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу в інтерв’ю YouTube-каналу "Межа" Дмитро Кухарчук. 

"Питання безпеки воно буде завжди, тому що ми знаходимося на перетині цивілізацій, і завжди треба буде думати про безпековий блок. Тому це найважливіше, що є", — сказав він.

Крім того, за словами Кухарчука, Україна може стикнутися з проблемою єдності населення. 

"Це буде дуже важке питання, тому що військові будуть задавати питання цивільним, чому вони не воювали, а цивільні будуть задавати питання військовим, чому, чому вони раптом задають питання цивільним. Причому ворог буде це все теж використовувати для того, щоб внутрішні суперечності в Україні тільки зростали", — додав він.

Військовий підсумував, що Україна, маючи таку велику територію в центрі Європи, матиме велику кількість носіїв різних думок. 

Нагадаємо, раніше Кухарчук пояснив, чим відрізняється самовільне залишення частини від дезертирства.

Також заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ розповів, чи може законопроєкт про криміналізацію СЗЧ вирішити цю проблему.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
