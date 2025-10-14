Відео
Україна
Родини загиблих бійців отримали житло від 3 армійського корпусу

Родини загиблих бійців отримали житло від 3 армійського корпусу

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:39
Квартири родинам загиблим — Третя штурмова подарувала житло
Передача квартир родинам загиблим. Фото: t.me/SlipioCkUa

Третій армійський корпус подарував п'ять квартир родинам загиблих побратимів у Черкасах. Перед новим роком бійці вирішили взяти участь в аукціоні і виграли гектар земельної ділянки під забудову.

Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук у Telegram 14 жовтня. 

Читайте також:

Квартири для родин загиблих військових 

Кухарчук розповів, що 14 жовтня, у день українського збройного чину, Третій армійський корпус подарував 5 квартир родичам загиблих побратимів. 

"Перед новим роком ми вирішили взяти участь в аукціоні і виграли гектар земельної ділянки під забудову у Черкасах. Сама ідея належала Ігорю Зайчуку, Андрію Білецькому і мені. Кинули клич по забудовниках, і найкращі умови запропонував Альберт Норченко, домовились про 25 квартир, але щоб не чекати поки будинок збудується, Альберт Станіславович запропонував видати п'ять у вже готовому", — розповів військовий. 

За його словами, в першу чергу житло дали сім'ям загиблих з Черкаської області: дві — сім'ям загиблих захисників "Азвосталі", одну — сім'ї льотчика, який полетів на гелікоптері в окупований Маріуполь і дві — родинам загиблих бійців Третього армійського Корпусу.

"Обирали шляхом жеребкування. Ставимо собі за мету забезпечити житлом весь наш Рух. Розумію, що мета амбітна, але ми — велика сімʼя і за своїх йдемо до кінця. Дякую всім, хто допомагав і тим, хто не вставляв палки в колеса.  З річницею створення УПА і 3 штурмової!" — написав Дмитро Кухарчук. 

null
Скриншот допису Дмитра Кухарчука

Нагадаємо, раніше Кухарчук назвав виклики, з якими зіткнеться Україна після війни. Маючи таку велику територію в центрі Європи, наша країна матиме велику кількість носіїв різних думок. 

Крім того, він розкрив кількість службовців, готових до бойових задач. За його словами, залучення, прокурорів, депутатів, поліцейських та працівників ТЦК до війська допомогло б повністю укомплектувати армійські бригади.

квартири військові війна в Україні загиблі Третя штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
