СНБО ввел санкции против инициатора акции "Поймай барыгу"

Билборд с рекламой акции "Поймай барыгу". Фото: Detector Media

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 декабря указ, согласно которому вводились экономические санкции против шести человек. В частности, это касается гражданина России Егора Буркина, организатора акции "Спіймай баригу".

Об этом сообщает Detector Media.

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Санкции СНБО против гражданина России

СНБО ввел санкции на пять лет. Они предусматривают блокирование активов, запрещение деятельности в Украине и вывод капиталов.

СМИ сообщают, что Буркин (имеющий также паспорт гражданина Украины на имя Егора Левченко), получил гражданство Украины после начала войны на Донбассе. В России он возглавлял преступную организацию по продаже и производству наркотиков под названием "Химпром".

Украинские правоохранители регулярно задерживали людей, связанных с наркосиндикатом "Химпром" в Украине.

Что известно о Левченко

Егор Левченко весной 2023 года в интервью одесскому блоггеру Стасу Домбровскому заявлял, что он бизнесмен. При этом он уверял, что его репутацию пытаются очернить конкуренты.

По его словам, он находится в Мексике, и чтобы доказать свою непричастность к наркотрафику, объявил акцию "Поймай барыгу".

Левченко обещал вознаграждение тем украинцам, задержавшим наркокурьеров или производителей наркотиков, Домбровский называл его "меценатом акции".

Акция "Поймай барыгу"

Об акции, объявленной Левченко, массово писали новости украинские СМИ.

В программе "Деньги" вышел 11-минутный сюжет об акции, где присутствовали тот же блоггер Домбровский и адвокат Левченко Андрей Кузьменко.

В продвижении акции принимали участие Анатолий Анатолич, Злата Огневич, Ирина Федишин и Наталья Могилевская. Сейчас все видео Домбровского с Левченко недоступны. Это касается и поддержания данной икции звездами.

Ранее мы сообщали, что владелец пятизвездочной гостиницы "Банк Отеля" во Львове попал под санкции СНБО. Речь идет о Вячеславе Юткине. К нему применят полное прекращение торговых операций.