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РНБО запровадила санкції проти ініціатора акції "Спіймай баригу"

31 грудня 2023 23:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
РНБО запровадила санкції проти ініціатора акції "Спіймай баригу"
Білборд з рекламою акції "Спіймай баригу". Фото: Detector Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав 30 грудня указ, згідно з яким вводилися економічні санкції проти шістьох людей. Зокрема це стосується громадянина Росії Єгора Буркіна, організатора акції "Спймай баригу".

Про це повідомляє Detector Media.

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Санкції РНБО проти громадянина Росії

РНБО ввела санкції на п'ять років. Вони передбачають блокування активів, заборону діяльності в Україні та виведення капіталів тощо.

ЗМІ повідомляють, що Буркін (який також має паспорт громадянина України на ім'я Єгора Левченка), отримав громадянство України після початку війни на Донбасі. В Росії він очолював злочинну організацію з продажу та виробництва наркотиків, яка має назву "Хімпром".

Українські правоохоронці регулярно затримували людей, які були пов'язані з наркосиндикатом "Хімпром" в Україні.

Що відомо про Левченка

Єгор Левченко навесні 2023 року в інтерв’ю одеському блогеру Стасу Домбровському заявляв, що він бізнесмен. При цьому він запевняв, що його репутацію намагаються очорнити конкуренти.

За його словами, він перебуває в Мексиці, і аби довести свою непричетність до наркотрафіку, оголосив акцію "Спіймай баригу".

Левченко обіцяв винагороду тим українцям, які затримали наркокур'єрів чи виробників наркотиків, Домбровський називав його "меценатом акції".

Акція "Спіймай баригу"

Про акцію, оголошену Левченко, масово писали новини українські ЗМІ.

В програмі "Гроші" вийшов 11-хвилинний сюжет про акцію, де були присутні той самий блогер Домбровський та адвокат Левченка Андрій Кузьменко.

В промоції акції брали участь Анатолій Анатоліч, Злата Огневич, Ірина Федишин і Наталя Могилевська. Зараз всі відео Домбровського з Левченком недоступні. Це стосується і підтримки даної ікції зірками.

Раніше ми повідомляли, що власник пʼятизіркового готелю "Банк Готелю" у Львові потрапив під санкції РНБО. Йдеться про В’ячеслава Юткіна. Стосовно нього застосують повне припинення торговельних операцій.

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