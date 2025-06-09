Обстрелы Ровенской области 9 июня — что известно

Ровенская область ночью подверглась мощному российскому удару
В ночь на 9 июня Ровенская область стала мишенью очередной массированной воздушной атаки со стороны российских войск. В регионе раздавались мощные взрывы, стало известно о первых последствиях.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем официальном канале в Telegram.
Взрывы в Ровенской области
По предварительным данным, в результате обстрела один гражданский человек получил ранения. Сейчас на местах прилетов работают представители Сил обороны и экстренные службы.
Глава области выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны, которые смогли уничтожить большое количество вражеских целей во время ночного обстрела. Более подробную информацию о последствиях атаки обещают обнародовать позже.
Напомним, в Ровно в ночь на 9 июня раздавалась серия громких взрывов.
Также взрывы раздавались в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!