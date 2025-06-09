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Ровенская область ночью подверглась мощному российскому удару

9 июня 2025 07:17
Анастасия Постоенко - Редактор
Обстрелы Ровенской области 9 июня — что известно
Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 9 июня Ровенская область стала мишенью очередной массированной воздушной атаки со стороны российских войск. В регионе раздавались мощные взрывы, стало известно о первых последствиях.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем официальном канале в Telegram.

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По предварительным данным, в результате обстрела один гражданский человек получил ранения. Сейчас на местах прилетов работают представители Сил обороны и экстренные службы.

Глава области выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны, которые смогли уничтожить большое количество вражеских целей во время ночного обстрела. Более подробную информацию о последствиях атаки обещают обнародовать позже.

Напомним, в Ровно в ночь на 9 июня раздавалась серия громких взрывов.

Также взрывы раздавались в Киеве.

Ровно взрыв Ровенская область обстрелы ракеты війна БпЛА
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