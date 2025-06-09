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Рівненщина вночі зазнала потужного російського удару

9 червня 2025 07:17
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обстріли Рівненщини 9 червня — що відомо
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч проти 9 червня Рівненська область стала мішенню чергової масованої повітряної атаки з боку російських військ. У регіоні лунали потужні вибухи, стало відомо про перші наслідки.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у своєму офіційному каналі у Telegram.

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За попередніми даними, внаслідок обстрілу одна цивільна особа дістала поранення. Наразі на місцях прильотів працюють представники Сил оборони та екстрені служби.

Очільник області висловив подяку підрозділам протиповітряної оборони, які змогли знищити велику кількість ворожих цілей під час нічного обстрілу. Детальнішу інформацію щодо наслідків атаки обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, у Рівному в ніч проти 9 червня лунала серія гучних вибухів.

Також вибухи лунали в Києві.

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