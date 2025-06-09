Обстріли Рівненщини 9 червня — що відомо

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч проти 9 червня Рівненська область стала мішенню чергової масованої повітряної атаки з боку російських військ. У регіоні лунали потужні вибухи, стало відомо про перші наслідки.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у своєму офіційному каналі у Telegram.

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Вибухи в Рівненській області

За попередніми даними, внаслідок обстрілу одна цивільна особа дістала поранення. Наразі на місцях прильотів працюють представники Сил оборони та екстрені служби.

Очільник області висловив подяку підрозділам протиповітряної оборони, які змогли знищити велику кількість ворожих цілей під час нічного обстрілу. Детальнішу інформацію щодо наслідків атаки обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, у Рівному в ніч проти 9 червня лунала серія гучних вибухів.

Також вибухи лунали в Києві.