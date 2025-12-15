Видео
Видео

Главная Новости дня Рютте заявил, что Коалиция желающих продвигается "шаг за шагом"

Рютте заявил, что Коалиция желающих продвигается "шаг за шагом"

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 20:01
Рютте назвал планы Коалиции желающих относительно Украины
Марк Рютте. Фото: Reuters

В понедельник, 15 декабря, в Берлине проходит заседание Коалиции желающих по Украине. К мероприятию прибыл в Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Читайте также:

Заседание "Коалиции желающих" в Берлине

Журналистка задала вопрос генсеку НАТО Марку Рютте относительно ожиданий от встречи.

Генсек альянса ответил: "Будем продвигаться шаг за шагом".

Как стало известно позже, к мероприятию присоединились и другие мировые лидеры.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на встречу к специальному посланнику США Стиву Уиткоффу и зятю Трампа Джареду Кушнеру перед началом заседания

Кроме того, в Федеральное здание канцлера также прибыли премьер Польши Дональд Туск и президент Финляндии Александр Стубб.

Также стало известно о визите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона на заседание Коалиции желающих

При этом французский лидер подтвердит решимость Франции относительно приверженности миру и безопасности для Украины и в Европе.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский и Фридрих Мерц провели брифинг в Берлине и обсудили способы достижения прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Европой.

Тогда же канцлер Германии заявил, что вопрос территорий может быть решен только народом Украины.

НАТО Берлин Марк Рютте война в Украине мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
