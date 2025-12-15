Рютте назвал планы Коалиции желающих относительно Украины

Марк Рютте. Фото: Reuters

В понедельник, 15 декабря, в Берлине проходит заседание Коалиции желающих по Украине. К мероприятию прибыл в Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Реклама

Читайте также:

Заседание "Коалиции желающих" в Берлине

Журналистка задала вопрос генсеку НАТО Марку Рютте относительно ожиданий от встречи.

Генсек альянса ответил: "Будем продвигаться шаг за шагом".

Как стало известно позже, к мероприятию присоединились и другие мировые лидеры.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на встречу к специальному посланнику США Стиву Уиткоффу и зятю Трампа Джареду Кушнеру перед началом заседания

Кроме того, в Федеральное здание канцлера также прибыли премьер Польши Дональд Туск и президент Финляндии Александр Стубб.

Также стало известно о визите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона на заседание Коалиции желающих

При этом французский лидер подтвердит решимость Франции относительно приверженности миру и безопасности для Украины и в Европе.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский и Фридрих Мерц провели брифинг в Берлине и обсудили способы достижения прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Европой.

Тогда же канцлер Германии заявил, что вопрос территорий может быть решен только народом Украины.