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Рютте высказался о действиях Трампа относительно войны в Украине

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Дата публикации 24 июня 2025 14:51
Война в Украине — Рютте высказался о действиях Трампа
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Что думает Рютте о действиях Трампа

Президент США Дональд Трамп помог сдвинуть войну в Украине с мертвой точки, начав диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако его вмешательство не приведет к "немедленному соглашению".

Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на Общественном форуме НАТО 24 июня, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Что думает Рютте о действиях Трампа

Рютте похвалил Трампа за выход из тупика. По его словам, когда президент США пришел к власти, то начал диалог с Путиным. Генсек НАТО всегда считал это решающим.

"Есть только один лидер, который мог бы вырваться из тупика, и это должен был быть американский президент, потому что он является самым мощным лидером в мире и возглавляет 25% мирового валового внутреннего продукта и самую мощную и мощную армию в мире", — считает Марк Рютте.

В то же время генсек назвал мирные переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле "несерьезными", ссылаясь на позицию Москвы. Он убежден, что союзники НАТО должны обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы и гарантировать ее выгодные и сильные позиции, когда начнутся реальные переговоры.

Напомним, ранее Рютте также ответил, будет ли Украина в НАТО. Он сказал, что этот "путь необратим", но конкретных сроков не назвал.

В то же время Владимир Зеленский призвал союзников сохранить единство в помощи Украине. Также он поблагодарил за приглашение в предстоящем саммите НАТО.

НАТО Дональд Трамп саммит Марк Рютте война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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