Гарантии безопасности для Украины — что будет, если РФ откажется

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Европа, США и Украина очень хорошо сотрудничают вместе, чтобы достичь мира и выгодные условия для Киева. Страны готовы предоставить всю необходимую поддержку и гарантия, что Украина станет членом Альянса, есть.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским 22 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Что говорит Рютте о гарантиях безопасности для Украины

Рютте заявил, что Украина, НАТО и США очень хорошо сотрудничают. По его словам, все делают все возможное, чтобы помочь ВСУ.

"Мы имеем совместно с Украиной организацию в Польше, чтобы все уроки вынести из этой ужасной войны и понять, что означает для всех стран Альянса, как развивать свои вооруженные силы и помогать Украине", — подчеркнул генсек.

Он также напомнил, что во время встречи лидеров в Белом доме Рютте заявил, что путь Украины в НАТО необратим, и это правда. Несмотря на то, что Венгрия или США не согласны с этим или оттягивают этот момент, рано или поздно это случится.

Кроме того, Марк Рютте отметил, что Украине нужны гарантии безопасности такого уровня, чтобы Путин, сидя в Москве, никогда больше не подумал нападать на нашу страну.

"Союзники договорились, что будет два слоя: первый — установление мирного соглашения, или прекращение огня, или сочетание того и другого. Он будет для того, чтобы ВСУ были максимально усиленными. Второй слой — это то, что предоставят США и Европа, и над этим ведется работа", — пояснил политик.

Напомним, Россия требует гарантий безопасности в свою сторону. Владимир Зеленский выразил непонимание этого, ведь именно РФ является страной-агрессором. По его словам, неизвестно, что может угрожать Москве.

Кроме того, президент заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны. Это должны быть страны, которые помогали.