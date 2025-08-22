Видео
Главная Новости дня Рютте ответил, что будет РФ за отказ от гарантий безопасности

Рютте ответил, что будет РФ за отказ от гарантий безопасности

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:27
Гарантии безопасности для Украины — что будет, если РФ откажется
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Европа, США и Украина очень хорошо сотрудничают вместе, чтобы достичь мира и выгодные условия для Киева. Страны готовы предоставить всю необходимую поддержку и гарантия, что Украина станет членом Альянса, есть.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским 22 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Что говорит Рютте о гарантиях безопасности для Украины

Рютте заявил, что Украина, НАТО и США очень хорошо сотрудничают. По его словам, все делают все возможное, чтобы помочь ВСУ.

"Мы имеем совместно с Украиной организацию в Польше, чтобы все уроки вынести из этой ужасной войны и понять, что означает для всех стран Альянса, как развивать свои вооруженные силы и помогать Украине", — подчеркнул генсек.

Он также напомнил, что во время встречи лидеров в Белом доме Рютте заявил, что путь Украины в НАТО необратим, и это правда. Несмотря на то, что Венгрия или США не согласны с этим или оттягивают этот момент, рано или поздно это случится.

Кроме того, Марк Рютте отметил, что Украине нужны гарантии безопасности такого уровня, чтобы Путин, сидя в Москве, никогда больше не подумал нападать на нашу страну.

"Союзники договорились, что будет два слоя: первый — установление мирного соглашения, или прекращение огня, или сочетание того и другого. Он будет для того, чтобы ВСУ были максимально усиленными. Второй слой — это то, что предоставят США и Европа, и над этим ведется работа", — пояснил политик.

Напомним, Россия требует гарантий безопасности в свою сторону. Владимир Зеленский выразил непонимание этого, ведь именно РФ является страной-агрессором. По его словам, неизвестно, что может угрожать Москве.

Кроме того, президент заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после окончания войны. Это должны быть страны, которые помогали.

Владимир Зеленский Марк Рютте война в Украине Россия гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
