Главная Новости дня Рютте ответил, почему в Украине не может быть иностранных войск

Рютте ответил, почему в Украине не может быть иностранных войск

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:35
Иностранные войска в Украине — почему их не могут отправить
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что по поводу иностранных войск в Украине до сих пор продолжаются обсуждения. Однако сейчас рано говорить о результате.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 22 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Иностранные войска в Украине

"Эти обсуждения сейчас ведутся на разных уровнях и работают вместе советники по безопасности, министерства обороны и иностранных дел. Мы хотим разработать это вместе с Европой, США и НАТО. Однако пока рано говорить о том, какими будут результаты", — сказал Рютте.

По его словам, партнеры не хотят повторения Будапештского меморандума или Минских соглашений. Все хотят, чтобы эти гарантии были действенными и значительно усилили Вооруженные силы Украины.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что около 10 стран готовы отправить войска в Украину. В ближайшие дни европейские военные чиновники проведут встречу со своими американскими коллегами для согласования "надежных гарантий безопасности".

Кроме того, Эстония также заявила о готовности отправить миротворцев в Украину. В то же время премьер подчеркнул, что обсуждать детали возможной миссии пока рано.

