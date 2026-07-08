Рютте: Путин находится в затруднительном положении

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не берется прогнозировать действия российского диктатора Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что война складывается для России неудачно, а Кремль несет значительные потери. Такое заявление Рютте сделал после саммита НАТО в Анкаре в среду, 8 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Рютте о неудачах Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что невозможно точно предсказать дальнейшие действия российского диктатора Владимира Путина. В то же время, по его словам, ситуация для России все больше осложняется, а ход войны свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми сталкивается Кремль.

Отвечая на вопрос о том, что могло бы заставить Путина согласиться на переговоры, генеральный секретарь Альянса отметил, что давно перестал пытаться понять логику российского президента. В то же время он обратил внимание на ухудшение экономической ситуации в России, значительные потери оккупационной армии и замедление продвижения российских войск на фронте. По мнению Рютте, все это свидетельствует о том, что положение Кремля гораздо сложнее, чем может показаться.

"Я давно перестал пытаться понять, что происходит в голове Путина. Я знаю, что Путин находится в затруднительном положении. Экономика идет плохо. Он теряет около 30 000 человек в месяц... Он готов пожертвовать 30 000–35 000 своих людей в месяц. На передовой он уже добивался определенных успехов в начале этого года, но теперь это тупик. Он чувствует себя плохо.

Где мы можем быть полезны, мы будем полезны, но позвольте мне не строить прогнозов о том, что происходит в голове российского президента", — сказал Рютте.

Подводя итог, Рютте подчеркнул, что там, где НАТО может быть полезным, Альянс и впредь готов действовать. В то же время он воздержался от каких-либо прогнозов относительно дальнейших решений российского руководства.

Рютте о влиянии ударов ВСУ по НПЗ на жизнь россиян

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что последние удары Украины по российской энергетической инфраструктуре уже имеют ощутимые последствия для России. По его словам, проблемы с обеспечением топливом стали настолько заметными, что в отдельных регионах РФ люди вынуждены часами ждать на автозаправочных станциях.

Об этом Марк Рютте сказал во время общения с журналистами после итогового выступления на саммите НАТО в Анкаре.

Глава Альянса подчеркнул, что успешные удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее сказываются на повседневной жизни граждан РФ. По его словам, из-за дефицита топлива на некоторых автозаправочных станциях образуются длинные очереди, а для людей, вынужденных ждать всю ночь, даже устанавливают мобильные туалеты.

"В XXI веке политик должен позаботиться о том, чтобы у людей было чем заправлять автомобили. Избирателям не нравится, когда они не могут заправиться", — отметил генсек.

Отдельно Рютте подчеркнул, что Соединенные Штаты, страны Европейского Союза и Великобритания и в дальнейшем будут координировать санкционную политику в отношении России, сохраняя совместное давление на Кремль.

Новини.LIVE сообщали, что на полях саммита НАТО в Анкаре Марк Рютте призвал россиян не вступать в армию, заявив, что Путин готов жертвовать собственными гражданами ради войны против Украины. По его словам, ежемесячно на фронте гибнут около 30 тысяч российских военных.

Новини.LIVE также писали, что Марк Рютте отмечал: массированные атаки России на украинские города свидетельствуют об отчаянии Кремля, а не о его силе. По его словам, такими ударами РФ не сможет добиться победы в войне, тогда как украинские военные в последние месяцы укрепили свои позиции на фронте.