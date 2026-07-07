Рютте призвал союзников перевооружаться из-за угроз со стороны РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Страны НАТО должны ускорить перевооружение в связи с ростом угроз безопасности в мире. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что наибольшие вызовы для Альянса в настоящее время представляют Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Он подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности союзников.

Об этом Марк Рютте заявил во время саммита НАТО в Анкаре во вторник, 7 июля, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Рютте об угрозах со стороны РФ для союзников НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал государства-члены Альянса значительно быстрее наращивать свои оборонные возможности. По его словам, необходимость перевооружения обусловлена не только агрессивной политикой России, но и стремительным усилением военного потенциала Китая и действиями Северной Кореи.

Рютте отметил, что Россия продолжает активно вкладывать ресурсы в войну и развитие военной промышленности. По его словам, почти половина государственного бюджета РФ направляется на военные нужды, а предприятия оборонного комплекса работают круглосуточно, обеспечивая производство вооружения.

Особое внимание генеральный секретарь НАТО уделил Китаю. Он подчеркнул, что Пекин активно модернизирует свои Вооруженные силы и наращивает ядерный потенциал, не обеспечивая должной прозрачности этого процесса.

Также Рютте обратил внимание на деятельность Северной Кореи, которая продолжает развивать собственную ядерную программу и, по оценке НАТО, поставляет оружие России.

В то же время генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея все активнее углубляют сотрудничество. По его мнению, такая координация между этими странами должна вызывать серьезную обеспокоенность среди союзников и является еще одним аргументом в пользу ускорения перевооружения и укрепления оборонных возможностей НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Марк Рютте заявил о запуске новой инициативы Drone Edge для развития беспилотных технологий. Альянс инвестирует более 40 млрд долларов в дроны и средства противодействия им, а к 2027 году планирует подготовить в пять раз больше операторов БпЛА.

Новини.LIVE также писали, что Марк Рютте сообщил, что Президент США Дональд Трамп добился от американских оборонных компаний обязательства нарастить производство ракет для систем Patriot. По его словам, этот вопрос обсуждался на фоне дефицита ракет-перехватчиков PAC-3. Рютте также отметил, что ограниченные производственные мощности оборонной промышленности остаются проблемой не только для Европы, но и для США.