Рютте пригрозил Путину сокрушительным ответом в случае нападения на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Россия подвергнется мощному удару и решительному ответу НАТО в случае нападения на страну-члена Альянса. Москва сейчас является главной угрозой НАТО.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает The Guardian.

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Во время выступления в Варшаве вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском Марк Рютте поздравил страну с тем, что ее расходы на оборону составляют 4,7% ВВП. Это самый высокий показатель среди всех стран-членов НАТО.

Рютте отметил, что Россия была и остается главной угрозой для НАТО. Он отметил, что страна переходит на экономику военного времени, что существенно повлияет на ее потенциал и способность укреплять свои вооруженные силы.

В частности генеральный секретарь Альянса повторил обещание защищать Польшу и любого другого члена НАТО в случае вторжения.

"Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой этого грозного альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Путину и любому другому, кто... захочет напасть на нас", — добавил Рютте.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года. Это может стать следующим этапом расширения агрессии на Запад.

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