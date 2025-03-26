Рютте пригрозив Путіну нищівною відповіддю у разі нападу на НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Росія зазнає потужного удару та рішучої відповіді НАТО у випадку нападу на країну-члена Альянсу. Москва наразі є головною загрозою НАТО.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає The Guardian.

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Під час виступу у Варшаві разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Марк Рютте привітав країну з тим, що її витрати на оборону становлять 4,7% ВВП. Це найвищий показник серед усіх країн-членів НАТО.

Рютте зазначив, що Росія була і залишається головною загрозою для НАТО. Він наголосив, що країна переходить на економіку воєнного часу, що суттєво вплине на її потенціал та здатність зміцнювати свої збройні сили.

Зокрема генеральний секретар Альянсу повторив обіцянку захищати Польщу й будь-якого іншого члена НАТО у разі вторгнення.

"Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зустрінеться з усією силою цього грізного альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Путіну і будь-кому іншому, хто... захоче напасти на нас", — додав Рютте.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року. Це може стати наступним етапом розширення агресії на Захід.

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