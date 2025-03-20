Наступ Росії на країни НАТО — Науседа прогнозує вторгнення

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: скриншот з відео

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року. Це може стати наступним етапом розширення агресії на Захід.

Про це Гітанас Науседа повідомив у коментарі Новини.LIVE.

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За словами президента Литви, протягом наступних чотирьох-п'яти років у країні активно створюватимуть підрозділи, які забезпечать усім необхідним для відбиття можливої агресії. На його думку, потенційний наступ РФ може стати наступним етапом розширення агресії на Захід.

Крім того, Науседа зазначив, що Росія не бажає укладати угоду.

"Росія виставляє Україні необґрунтовані вимоги і це чітко показує що Росія не бажає укладати угоду і встановлювати реальне перемир'я", — сказав він.

Президент наголосив, що Україна демонструє відкритість і готовність до мирного врегулювання, проте угода можлива лише за згоди обох сторін.

Нагадаємо, 20-21 березня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС. Обговорення будуть зосереджені на ключових аспектах підтримки України.

Як відомо, Європа розглядає новий пакет допомоги Україні на 40 млрд євро.