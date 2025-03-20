Наступление России на страны НАТО — Науседа прогнозирует вторжение

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: скриншот из видео

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года. Это может стать следующим этапом расширения агрессии на Запад.

Об этом Гитанас Науседа сообщил в комментарии Новини.LIVE.

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По словам президента Литвы, в течение следующих четырех-пяти лет в стране активно будут создавать подразделения, которые обеспечат всем необходимым для отражения возможной агрессии. По его мнению, потенциальное наступление РФ может стать следующим этапом расширения агрессии на Запад.

Кроме того, Науседа отметил, что Россия не желает заключать соглашение.

"Россия выставляет Украине необоснованные требования и это четко показывает, что Россия не желает заключать соглашение и устанавливать реальное перемирие", — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина демонстрирует открытость и готовность к мирному урегулированию, однако соглашение возможно только с согласия обеих сторон.

Напомним, 20-21 марта в Брюсселе состоится саммит ЕС. Обсуждения будут сосредоточены на ключевых аспектах поддержки Украины.

Как известно, Европа рассматривает новый пакет помощи Украине на 40 млрд евро.