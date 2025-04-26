В МИД Украины сделали заявление к 39-й годовщине взрыва на ЧАЭС

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление относительно 39-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Она стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в субботу, 26 апреля.

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Годовщина аварии на ЧАЭС

Авария стала результатом опасного эксперимента, который настойчиво требовала провести Москва для подтверждения своих амбиций, несмотря на грубое игнорирование основных норм безопасности.

Из-за недопустимых действий с реактором произошла неконтролируемая реакция, которая привела к взрыву и расплавлению активной части установки.

Советская власть совершила преступление не только тем, что допустила саму катастрофу, но и тем, что скрывала правду о ее последствиях. Организация первомайских демонстраций в Киеве и промедление с эвакуацией населения показали полное равнодушие Москвы к человеческим жизням, неспособность обеспечить элементарную безопасность и, в конце концов, стали одной из причин распада СССР.

"Попытки советской власти скрыть масштабы трагедии привели к тому, что миллионы людей подверглись радиационному облучению. Более 145 000 км квадратных территорий были загрязнены радионуклидами, в том числе 2 218 населенных пунктов в Украине. Радиоактивное загрязнение распространилось на десятки стран Европы. В целом от последствий катастрофы пострадали почти 5 миллионов человек. Совокупные экономические убытки Украины оцениваются в десятки миллиардов долларов США", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что сегодня чтят память героев-ликвидаторов, которые ценой собственного здоровья и жизни сдержали распространение радиации и предотвратили еще более масштабное бедствие. МИД выражает уважение работникам АЭС и Зоны отчуждения, которые в 2022 году обеспечивали непрерывное функционирование критической инфраструктуры в условиях оккупации России.

Полномасштабная российская агрессия и ЧАЭС

В начале полномасштабной войны зона отчуждения ЧАЭС стала одной из первых целей россиян. В течение 36 дней оккупации противник нарушал радиационный режим, использовал территорию как военную базу и нанес ущерб в более чем три миллиарда гривен.

А в ходе отступления 31 марта 2022 года оккупанты принудительно вывезли 169 бойцов Национальной гвардии Украины. Сейчас удалось вернуть только 65 военнослужащих.

В феврале этого года захватчики снова поставили мир на грань новой катастрофы, осуществив атаку на защитную инфраструктуру над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. В результате удара дроном были повреждены элементы внешней и внутренней оболочек нового защитного сооружения. Это создало прямые риски для стабильности объекта "Укрытие".

"Мир должен помнить, что преступление и трагедия Чернобыля стали прямым следствием безответственной политики Кремля, который пренебрегал человеческой жизнью во имя идеологии. Сегодняшняя Россия продолжает ту же политику и применяет те же методы — пропаганду, дезинформацию, пренебрежение к человеческой жизни, международному праву и безопасности", — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что возвращение Украине полного контроля над всеми ядерными объектами на ее суверенной территории является условием для обеспечения глобальной ядерной безопасности.

"Мы призываем международное сообщество усилить усилия для предотвращения подобных угроз в будущем, обеспечивая принципы прозрачности, ответственности и верховенства международного права", — отметили в ведомстве.

Напомним, ликвидатор и эколог Сергей Мирный рассказал, как проходили работы по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

А радиобиолог и координатор проектов по гуманитарному разминированию Министерства экономики Украины Елена Паренюк объяснила, когда исчезнет дыра от российского дрона на новом защитном сооружении ЧАЭС.