У МЗС України зробили заяву до 39-ї річниці вибуху на ЧАЕС

Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Міністерстві закордонних справ України зробили заяву щодо 39-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вона стала однією з наймасштабніших техногенних катастроф в історії.

Про це повідомила пресслужба МЗС у суботу, 26 квітня.

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Річниця аварії на ЧАЕС

Аварія стала результатом небезпечного експерименту, який наполегливо вимагала провести Москва задля підтвердження своїх амбіцій, попри грубе ігнорування основних норм безпеки.

Через неприпустимі дії з реактором відбулася неконтрольована реакція, що призвела до вибуху й розплавлення активної частини установки.

Радянська влада вчинила злочин не тільки тим, що допустила саму катастрофу, а й тим, що приховувала правду про її наслідки. Організація першотравневих демонстрацій у Києві та зволікання з евакуацією населення засвідчили повну байдужість Москви до людських життів, нездатність забезпечити елементарну безпеку і, зрештою, стали однією з причин розпаду СРСР.

"Спроби радянської влади приховати масштаби трагедії призвели до того, що мільйони людей зазнали радіаційного опромінення. Понад 145 000 км квадратних територій були забруднені радіонуклідами, зокрема 2 218 населених пунктів в Україні. Радіоактивне забруднення поширилося на десятки країн Європи. Загалом від наслідків катастрофи постраждали майже 5 мільйонів людей. Сукупні економічні збитки України оцінюються в десятки мільярдів доларів США", — йдеться у заяві МЗС.

У відомстві нагадали, що сьогодні вшановують памʼять героїв-ліквідаторів, які ціною власного здоров’я та життя стримали розповсюдження радіації та запобігли ще більш масштабному лиху. МЗС висловлює шану працівникам АЕС та Зони відчуження, які у 2022 році забезпечували безперервне функціонування критичної інфраструктури в умовах окупації Росії.

Повномасштабна російська агресія та ЧАЕС

На початку повномасштабної війни зона відчуження ЧАЕС стала однією з перших цілей росіян. Протягом 36 днів окупації противник порушував радіаційний режим, використовував територія як військову базу та завдав шкоди у понад три мільярди гривень.

А під час відступу 31 березня 2022 року окупанти примусово вивезли 169 бійців Національної гвардії України. Наразі вдалося повернути лише 65 військовослужбовців.

У лютому цього року загарбники знову поставили світ на межу нової катастрофи, здійснивши атаку на захисну інфраструктуру над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Внаслідок удару дроном були пошкоджені елементи зовнішньої та внутрішньої оболонок нової захисної споруди. Це створило прямі ризики для стабільності об’єкта "Укриття".

"Світ має пам’ятати, що злочин і трагедія Чорнобиля стали прямим наслідком безвідповідальної політики Кремля, який нехтував людським життям в ім’я ідеології. Сьогоднішня Росія продовжує ту саму політику та застосовує ті самі методи — пропаганду, дезінформацію, зневагу до людського життя, міжнародного права та безпеки", — йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що повернення Україні повного контролю над усіма ядерними об’єктами на її суверенній території є умовою для гарантування глобальної ядерної безпеки.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту посилити зусилля для запобігання подібним загрозам у майбутньому, забезпечуючи принципи прозорості, відповідальності та верховенства міжнародного права", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, ліквідатор та еколог Сергій Мирний розповів, як відбувалися роботи з усуненням наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

А радіобіологиня і координаторка проєктів з гуманітарного розмінування Міністерства економіки України Олена Паренюк пояснила, коли зникне діра від російського дрона на новій захисній споруді ЧАЕС.