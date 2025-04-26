Сырский обратился к украинцам в 39-ю годовщину аварии на ЧАЭС

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине в субботу, 26 апреля, отмечают День памяти аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня 39-я годовщина трагедии на ЧАЭС.

В связи с этим Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам в Telegram.

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Катастрофа на ЧАЭС

Сырский отметил, что сегодня исполняется 39 лет с момента аварии на ЧАЭС, и добавил, что это не просто крупнейшая в истории катастрофа в ядерной энергетике, это символ цены, которую Украина заплатила тоталитаризму. Вследствие этого экономические потери составили более 180 миллиардов долларов, а также пострадали 255 тысяч ликвидаторов и по меньшей мере 2,2 миллиона обычных украинцев.

"Эта катастрофа открыла людям глаза на масштабы лжи системы. Ведь 1 мая 1986 года в Киеве, в 100 километрах от взрыва, власть не просто не отменила, а вывела на демонстрацию тысячи взрослых горожан и детей", — отметил главком.

По его словам, такая же ложь от россиян звучит до сих пор: уничтожение украинских городов они называют "освобождением", резню и расстрелы в Буче — "постановкой", а ракетные удары по украинским городам — "миротворчеством". Он отметил, что сейчас РФ снова поставила мир на грань ядерной угрозы, оккупировав Запорожскую АЭС и обстреливая другие атомные электростанции.

"Они снова осуществляют техногенные и экономические катастрофы, в частности, как во время подрыва Каховской гидроэлектростанции. Те, кто мечтает вернуть "советскую империю", до сих пор действуют по тем же циничным лекалам — тотального обмана и обесценивания человеческой жизни", — написал Сырский.

Военные среди ликвидаторов

По его мнению, Чернобыль стал катализатором краха этой империи. Он вспомнил, что одними из первых после взрыва и станции ночью 26 апреля 1986 года прибыли именно военные, которые вместе со спасателями стали первыми ликвидаторами последствий аварии.

Всего в ликвидации в течение нескольких лет приняли участие 240 тысяч граждан, большинство из которых — военные. Они ценой собственной жизни зачищали крышу четвертого энергоблока от остатков радиоактивного мусора.

Сырский поблагодарил ликвидаторов, которые в 2014 и 2022 годах вернулись в ряды ВСУ и снова стали на защиту украинского народа. Он отметил, что, как и 39 лет назад украинские добровольцы продолжают спасать покой всей Европы от российской агрессии.

"Чествуем мужество и самопожертвование всех, кто первым взял на себя удар радиационной стихии — пожарных, армейцев, медиков, ученых и других добровольцев, которые, не жалея себя, сделали все от них зависящее, чтобы локализовать последствия катастрофы. Чернобыль — это память, боль, урок. Но одновременно и символ несокрушимости духа украинцев", — подытожил главком.

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Ранее ликвидатор катастрофы на ЧАЭС и эколог Сергей Мирный в интервью для Новини.LIVE рассказал, есть ли риск повторения подобной трагедии в Украине.

Также Новини.LIVE побывали в Национальном музее "Чернобыль" в Киеве и показали фото.