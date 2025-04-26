Сирський звернувся до українців в 39-ту річницю аварії на ЧАЕС

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у суботу, 26 квітня, відзначають День пам'яті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні 39-та річниця трагедії на ЧАЕС.

Через це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців у Telegram.

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Катастрофа на ЧАЕС

Сирський зауважив, що сьогодні виповнюється 39 років з моменту аварії на ЧАЕС, та додав, що це не просто найбільша в історії катастрофа в ядерній енергетиці, це символ ціни, яку Україна заплатила тоталітаризму. Внаслідок цього економічні втрати сягнули понад 180 мільярдів доларів, а також постраждали 255 тисяч ліквідаторів та щонайменше 2,2 мільйона звичайних українців.

"Ця катастрофа відкрила людям очі на масштаби брехні системи. Адже 1 травня 1986 року в Києві, за 100 кілометрів від вибуху, влада не просто не скасувала, а вивела на демонстрацію тисячі дорослих городян і дітей", — зазначив головком.

За його словами, така ж брехня від росіян звучить дотепер: знищення українських міст вони називають "визволенням", різанину і розстріли у Бучі — "постановкою", а ракетні удари по українських містах — "миротворчістю". Він наголосив, що наразі РФ знову поставила світ на межу ядерної загрози, окупувавши Запорізьку АЕС і обстрілюючи інші атомні електростанції.

"Вони знову здійснюють техногенні й економічні катастрофи, зокрема як під час підриву Каховської гідроелектростанції. Ті, хто мріє повернути "совєтську імперію", досі діють за тими ж цинічними лекалами — тотального обману та знецінення людського життя", — написав Сирський.

Військові серед ліквідаторів

На його думку, Чорнобиль став каталізатором краху цієї імперії. Він пригадав, що одними з перших після вибуху та станції вночі 26 квітня 1986 року прибули саме військові, які разом з рятувальниками стали першими ліквідаторами наслідків аварії.

Загалом в ліквідації протягом кількох років взяли участь 240 тисяч громадян, більшість з яких — військові. Вони ціною власного життя зачищали дах четвертого енергоблока від залишків радіоактивного сміття.

Сирський подякував ліквідаторам, які у 2014 і 2022 роках повернулися до лав ЗСУ та знову стали на захист українського народу. Він наголосив, що, як і 39 років тому, українські добровольці продовжують рятувати спокій всієї Європи від російської агресії.

"Вшановуємо мужність і самопожертву всіх, хто першим взяв на себе удар радіаційної стихії — пожежників, армійців, медиків, науковців та інших добровольців, які, не шкодуючи себе, зробили все від них залежне, аби локалізувати наслідки катастрофи. Чорнобиль — це пам’ять, біль, урок. Але водночас і символ незламності духу українців", — підсумував головком.

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Раніше ліквідатор катастрофи на ЧАЕС та еколог Сергій Мирний в інтерв'ю для Новини.LIVE розповів, чи є ризик повторення подібної трагедії в Україні.

Також Новини.LIVE побували в Національному музеї "Чорнобиль" у Києві й показали фото.